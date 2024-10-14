Воинский учет: мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» — Finance.ua

Воинский учет: мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» Сегодня 14:02 — Личные финансы

Воинский учет: мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег»

Правительство Украины приняло постановление, которым разрешается автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах. Молодые люди от 16 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров.

Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП, ссылаясь на постановление Кабмина № 932.

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Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы.

«Это позволит избежать случаев, когда повестки отправляются умершим лицам или находящимся под стражей. Также нововведение исправит ошибки в персональных данных», — отмечают в ТЦК и СП.

Молодые люди от 16 до 25 лет, которые оформляют паспорт, автоматически будут внесены в реестр Оберег без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это касается и тех, кто проживает за границей.

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Актуальность находящихся за рубежом электронных военных документов для мужчин в возрасте 18−60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

«Это обеспечит точность данных и снизит влияние человеческого фактора на процесс проверки», — говорится в сообщении.

Кроме того, парней до 25 лет будут ставить на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе находящихся за рубежом.

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