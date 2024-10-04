Кабмин сократил сроки явки военнообязанного по вызову повесткой по почте в ТЦК до 7−10 дней — Finance.ua

Кабмин сократил сроки явки военнообязанного по вызову повесткой по почте в ТЦК до 7−10 дней Сегодня 16:15

Кабмин сократил сроки явки военнообязанного по вызову повесткой по почте в ТЦК до 7−10 дней

Кабинет Министров Украины сократил сроки явки резервиста или военнообязанного по вызову повесткой по почте в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с 14 до 7−10 дней.

Согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, его отдел или соответствующее подразделение разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов Службы безопасности Украины направляется адресату в течение 48 часов после подписи повестки соответствующим руководителем.

Далее, согласно постановлению правительства № 1134 от 1 октября, день явки по вызову резервиста или военнообязанного из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов — в течение десяти суток со дня отправки повестки средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Ранее день явки по вызову резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14-го дня со дня повестки.

Напомним, Минобороны вводит новый формат повесток, которые теперь будут содержать QR-код. Нововведения будут введены в ближайшее время и уже тестируется функциональность.

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