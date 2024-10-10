В ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение воинского учета — Finance.ua

В ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение воинского учета Сегодня 09:00 — Личные финансы

В ТЦК объяснили, как работает механизм наказания за нарушение воинского учета

С 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны были уточнить военно-учетные данные в течение 60 дней. А 19 мая начал действовать закон об административных правонарушениях за нарушение правил воинского учета.

Об этом сообщила помощник начальника Николаевского областного ТЦК и СП по правовой работе — начальник юридической службы майор юстиции Татьяна Кийко.

По ее словам, граждане преимущественно обратили внимание на нормы, касающиеся действий, совершенных в особый период. Так, штраф, предусмотренный статьями 210 и 210−1, вырос с 510−850 грн до 17 000−25 500 грн и с 1700—3400 грн до 17 000−25 500 грн соответственно.

«Однако широкая общественность мимо своего внимания пропустила изменения в статью 258 КУоАП», — заявила Кийко.

По ее словам, статья была дополнена новой частью, по которой протокол не составляется в случае совершения во время административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210−1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если военнообязанный не явился без уважительных причин или не сообщил причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Таким образом, уполномоченные лица ТЦК и СП имеют право вынести постановление о наложении административного взыскания без участия военнообязанного.

Если в добровольном порядке штраф не будет уплачен, соответствующий отдел государственной исполнительной службы рассмотрит вопрос об аресте банковских счетов. В случае недостаточного количества средств будет взыскано движимое и недвижимое имущество и другие ценности.

Узнать штрафы, наложенные постановлениями ТЦК, возможно будет в приложении «Дія».

В случае неисполнения гражданином в сроки, установленные законодательством Украины, требования ТЦК и СП об исполнении обязанностей (обязанностей) военнообязанным ТЦК и СП обращается в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Чтобы избежать административного взыскания, необходимо:

уточнить лично в ТЦК и СП свои военно-учетные данные, которые будут внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников;

получить свой военный индивидуальный номер;

на время действия военного положения постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы;

предоставлять эти документы для проверки уполномоченным лицам, в частности военнослужащим ТЦК и СП;

являться в ТЦК и СП по повестке.

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