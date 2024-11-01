В Украине разработают единую тарифную сетку зарплат госслужащих — Finance.ua

В Украине разработают единую тарифную сетку зарплат госслужащих Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В Украине разработают единую тарифную сетку зарплат госслужащих

Для урегулирования справедливой выплаты заработной платы чиновникам и госслужащим в Украине следует разработать и установить единую тарифную сетку.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Думаю, что парламент сделает все необходимое, чтобы наконец-то появилась единая тарифная сетка для каждого, кто работает на государство. Должен быть единый критерий и установленный коэффициент к этому критерию… Единая тарифная сетка должна быть четкой и понятной», — пояснил он.

Стефанчук подчеркнул, что каждый человек, выбирающий профессию, должен стать перед конкретным выбором: работать на государство, имея соцгарантии и соответствующую зарплату, или идти в бизнес, наем и платить налоги.

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«Нельзя допускать, чтобы в государстве кто-то получал несколько тысяч гривен, а кто-то — несколько миллионов. Такая несправедливость очень негативно воспринимается в обществе, особенно в военное время», — подчеркнул председатель Верховной Рады.

В результате Стефанчук отметил, что на заседании согласительного совета руководителей фракций и комитетов этот острый вопрос был вынесен на обсуждение.

«Думаю, мы буквально в ближайшее время придем к этому справедливому подходу к нормированию вопросов выплат для каждого работающего на государство», — подытожил он.

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