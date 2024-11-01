В Украине разработают единую тарифную сетку зарплат госслужащих — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине разработают единую тарифную сетку зарплат госслужащих

Казна и Политика
1
В Украине разработают единую тарифную сетку зарплат госслужащих
В Украине разработают единую тарифную сетку зарплат госслужащих
Для урегулирования справедливой выплаты заработной платы чиновникам и госслужащим в Украине следует разработать и установить единую тарифную сетку.
Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.
«Думаю, что парламент сделает все необходимое, чтобы наконец-то появилась единая тарифная сетка для каждого, кто работает на государство. Должен быть единый критерий и установленный коэффициент к этому критерию… Единая тарифная сетка должна быть четкой и понятной», — пояснил он.
Стефанчук подчеркнул, что каждый человек, выбирающий профессию, должен стать перед конкретным выбором: работать на государство, имея соцгарантии и соответствующую зарплату, или идти в бизнес, наем и платить налоги.
Читайте также
«Нельзя допускать, чтобы в государстве кто-то получал несколько тысяч гривен, а кто-то — несколько миллионов. Такая несправедливость очень негативно воспринимается в обществе, особенно в военное время», — подчеркнул председатель Верховной Рады.
В результате Стефанчук отметил, что на заседании согласительного совета руководителей фракций и комитетов этот острый вопрос был вынесен на обсуждение.
«Думаю, мы буквально в ближайшее время придем к этому справедливому подходу к нормированию вопросов выплат для каждого работающего на государство», — подытожил он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.