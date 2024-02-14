Львовские таможенники обнаружили незадекларированных старлинков на 1 млн грн — Finance.ua

Львовские таможенники обнаружили незадекларированных старлинков на 1 млн грн Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Львовские таможенники обнаружили незадекларированных старлинков на 1 млн грн

Как сообщила Львовская таможня, они обнаружили незадекларированных старлинков на 1 млн гривен.

Так, 41-летний житель Черновицкой области, следуя из Польши через пункт пропуска «Шегини-Медыка», для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения «красный коридор», где указал, что перемещает только подержанные металлический ящик и холодильник.

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Во время осмотра микроавтобуса «Mercedes-Benz» в багажном отделении сотрудники Львовской таможни совместно с рабочей группой Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы обнаружили 34 спутниковых системы STARLINK, а также медоборудование торговых марок Visiometrics и AEONMED.

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По данному факту должностные лица таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины).

Справка Finance.ua:

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