Квартиры коллаборантов Сальдо и Шелкова продали на онлайн-аукционе — Finance.ua

Квартиры коллаборантов Сальдо и Шелкова продали на онлайн-аукционе Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

В государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи 21 мая 2024 года состоялись первые онлайн-аукционы по продаже конфискованных квартир коллаборантов.

Об этом сообщает пресс-служба «Прозорро.Продажи».

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«Торги по реализации имущества одного из российских олигархов и коллаборантов состоялись впервые в системе Прозорро.Продажи. Это повторные торги по продаже квартир, на которых стоимость объектов вдвое снижена. Несмотря на это, в целом 11 участников пришли соревноваться за санкционное имущество. Конкуренция участников на торгах позволила повысить стартовую цену, и после заключения сделок по результатам онлайн-аукционов в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии поступит более 6,9 млн гривен», — прокомментировал Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.

Чье имущество продавали

Стоимость квартиры, принадлежавшей Михаилу Шелкову , стартовала на торгах с почти 3,8 млн гривен. Четырехкомнатное жилье площадью 175,5 м кв. находится в здании с закрытой территорией в Приморском районе Одессы.

За нее соревновались два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн гривен.

Фото: prozorro. sale

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Квартиру Владимира Сальдо ФГИ выставил на торги со стартовой ценой почти 1,9 млн гривен. Недвижимость площадью около 130 м кв. находится недалеко от пляжа Аркадия в Одессе.

В результате конкуренции из 9 участников ее финальная стоимость составила более 2,9 млн гривен.

Фото: prozorro. sale

Сколько еще санкционного имущества планируют продать

В Фонде госимущества Украины сегодня в обработке 753 единицы санкционного имущества.

Это квартиры и дома, предприятия и заводы, нежилые помещения, автомобили и даже паркоместа. Каждый актив врагов Украины мы активно готовим к реализации: снимаем аресты, приводим в соответствие документацию, проводим регистрационные действия", — отметил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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31 мая 2024 года в системе Прозорро. Продажи состоятся торги по продаже еще одного санкционного актива — конфискованного у российского олигарха завода «ПентоПак»

Напомним, в Украине состоялся первый аукцион по продаже криптовалюты. В ходе торгов цена 0,1 Bitcoin выросла на 112 тыс. грн. На торги выставлялся 0,1 Bitcoin. Стартовая стоимость цифрового актива составляла 188 тысяч гривен. В ходе торгов цена увеличилась на 112 тыс. грн. Лот был продан за 300 001 грн.

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