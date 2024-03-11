Минюст подал иск о применении санкций к предприятию рф, производящему ракетные комплексы — Finance.ua

Минюст подал иск о применении санкций к предприятию рф, производящему ракетные комплексы Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

Минюст подал иск о применении санкций к предприятию рф, производящему ракетные комплексы

Миниюст подал иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к российскому предприятию, которое разрабатывает и производит военную технику — АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения».

Об этом информирует пресс-служба министерства.

«8 марта 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», к Акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: Акционерного общества «НПО «Высокоточные комплексы», Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный комплекс «Фотоприбор»», — говорится в сообщении.

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В министерстве отмечают, что Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (АО «НПК «КБМ») является предприятием в российской федерации, разрабатывающим и производящим военную технику, в частности высокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы по заказу министерства обороны, чем усиливает военный потенциал российской федерации, которая привлекает указанную военную технику при осуществлении вооруженной агрессии против Украины.

Укрінформ По материалам:

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