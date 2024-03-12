Швейцария впервые возбудила уголовное дело в отношении нарушителей санкций — Finance.ua

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Швейцария впервые возбудила уголовное дело в отношении нарушителей санкций

Мир
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Швейцария впервые возбудила уголовное дело в отношении нарушителей санкций
Швейцария впервые возбудила уголовное дело в отношении нарушителей санкций
Прокуратура Швейцарии впервые возбудила уголовное дело против частной компании за обход санкций против россии.
Как пишет Financial Times, это первый признак того, что страна готова преследовать бизнес за сотрудничество с москвой.
О какой именно компании и какой сфере бизнеса идет речь — не уточняется. В швейцарской прокуратуре сказали, что для обхода санкций предприятие задействовало свои дочерние компании за границей.
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Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии также обратился к прокурору с просьбой возбудить уголовное дело против другой компании по аналогичным причинам, но генеральный прокурор отклонил эту просьбу, постановив, что это не является «делом особой важности».
«Федеральная прокуратура взяла на себя одно из этих производств и отказалась взять на себя второе», — сообщила спикер прокуратуры Линда фон Бург.
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Патрик Эберхардт, партнер юридической фирмы Eversheds Sutherland из Женевы, сказал, что это решение стало «поворотным моментом» в применении санкций Швейцарией.
«Власти Швейцарии сигнализируют рынку, что они не терпят обхода [санкций] из-за дочерних компаний в таких местах, как Дубай», — сказал он.
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В комментарии FT Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии сообщил, что сейчас расследует «несколько случаев» возможных нарушений санкций иностранными дочерними структурами швейцарских компаний. По данным журналистов, речь идет об около 50 административных делах за возможные нарушения санкций, связанных с россией. Но эти дела в прокуратуру не передали.
Напомним, в Швейцарии планируют увеличить военные расходы в течение следующих лет. Таким образом, это будет последняя европейская страна, которая сделает это после полномасштабного вторжения россии в Украину.
По материалам:
УНІАН
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