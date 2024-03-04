Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии

Мир
16
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии
Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза, принятому в ответ на продолжение военной агрессии россии против Украины.
Как сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии, меры вступили в силу 1 марта.
Берн расширил швейцарские санкционные списки, включив в них еще 106 физических и 88 юридических лиц.
Читайте также
Также Швейцария ввела дополнительные торговые санкции, «чтобы в дальнейшем препятствовать россии покупать важные для промышленности товары и технологии для российской армии».
«Эти меры добавляют 27 субъектов под запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию россии. Также расширен перечень товаров, попадающих под запрет на экспорт: например, теперь запрещена продажа и экспорт в россию комплектующих, которые используются при разработке и производстве беспилотников», — говорится в сообщении.
Читайте также
Напомним, 23 февраля Совет ЕС утвердил тринадцатый пакет ограничительных мер против режима владимира путина с учетом второй годовщины начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В частности, санкции вводятся против тех лиц, которые ответственны за продолжение ведения незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны путина, и против тех, кто существенно поддерживает войну.
В этой связи решено применить ограничительные меры в отношении дополнительных 106 физических и 88 юридических лиц за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Таким образом, теперь в целом европейские санкции этого типа применяются против более 2 тысяч физических и юридических лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.