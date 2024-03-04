Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии — Finance.ua

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии Сегодня 10:30 — Мир

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза, принятому в ответ на продолжение военной агрессии россии против Украины.

Как сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии, меры вступили в силу 1 марта.

Берн расширил швейцарские санкционные списки, включив в них еще 106 физических и 88 юридических лиц.

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Также Швейцария ввела дополнительные торговые санкции, «чтобы в дальнейшем препятствовать россии покупать важные для промышленности товары и технологии для российской армии».

«Эти меры добавляют 27 субъектов под запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могут способствовать военному и технологическому развитию россии. Также расширен перечень товаров, попадающих под запрет на экспорт: например, теперь запрещена продажа и экспорт в россию комплектующих, которые используются при разработке и производстве беспилотников», — говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля Совет ЕС утвердил тринадцатый пакет ограничительных мер против режима владимира путина с учетом второй годовщины начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В частности, санкции вводятся против тех лиц, которые ответственны за продолжение ведения незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны путина, и против тех, кто существенно поддерживает войну.

В этой связи решено применить ограничительные меры в отношении дополнительных 106 физических и 88 юридических лиц за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Таким образом, теперь в целом европейские санкции этого типа применяются против более 2 тысяч физических и юридических лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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