Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине — Finance.ua
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Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине

Мир
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Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине
Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине
Япония ввела санкции против 12 человек и 36 организаций, связанных с россией. Санкции предусматривают замораживание активов, блокировку счетов и ограничение экспорта.
Об этом сообщается на сайте правительства Японии.
Применены санкции против физических лиц, которые считаются непосредственно причастными к незаконной аннексии Крыма и оккупации украинских территорий.
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Санкции замораживают активы 12 физическим и 8 юридическим лицам.
В списке, в частности:
  • глава правительства Чечни Муслим Хучиев;
  • командир специального полка полиции имени Героя россии Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев;
  • сын бывшего губернатора красноярского края Артем Усс.
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Еще 29 организациям запретили экспорт продуктов, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры россии. Также запретили импорт алмазов из россии.
Речь идет о:
  • «Атомфлот»;
  • концерны «Калашников»;
  • «Алмаз-Антей»;
  • «Уралвагонзавод»;
  • «Базальт»;
  • Объединенная судостроительная корпорация;
  • лагерь «Артек».
Напомним, Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против рф за незаконное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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