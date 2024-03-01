Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине — Finance.ua

Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине
Япония ввела санкции против 12 человек и 36 организаций, связанных с россией. Санкции предусматривают замораживание активов, блокировку счетов и ограничение экспорта.
Об этом сообщается на сайте правительства Японии.
Применены санкции против физических лиц, которые считаются непосредственно причастными к незаконной аннексии Крыма и оккупации украинских территорий.
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Санкции замораживают активы 12 физическим и 8 юридическим лицам.
В списке, в частности:
- глава правительства Чечни Муслим Хучиев;
- командир специального полка полиции имени Героя россии Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев;
- сын бывшего губернатора красноярского края Артем Усс.
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Еще 29 организациям запретили экспорт продуктов, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры россии. Также запретили импорт алмазов из россии.
Речь идет о:
- «Атомфлот»;
- концерны «Калашников»;
- «Алмаз-Антей»;
- «Уралвагонзавод»;
- «Базальт»;
- Объединенная судостроительная корпорация;
- лагерь «Артек».
Напомним, Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против рф за незаконное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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