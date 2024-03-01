Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине — Finance.ua

Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине Сегодня 11:45 — Мир

Япония ввела новые санкции против рф за войну в Украине

Япония ввела санкции против 12 человек и 36 организаций, связанных с россией. Санкции предусматривают замораживание активов, блокировку счетов и ограничение экспорта.

Об этом сообщается на сайте правительства Японии.

Применены санкции против физических лиц, которые считаются непосредственно причастными к незаконной аннексии Крыма и оккупации украинских территорий.

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Санкции замораживают активы 12 физическим и 8 юридическим лицам.

В списке, в частности:

глава правительства Чечни Муслим Хучиев;

командир специального полка полиции имени Героя россии Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев;

сын бывшего губернатора красноярского края Артем Усс.

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Еще 29 организациям запретили экспорт продуктов, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры россии. Также запретили импорт алмазов из россии.

Речь идет о:

«Атомфлот»;

концерны «Калашников»;

«Алмаз-Антей»;

«Уралвагонзавод»;

«Базальт»;

Объединенная судостроительная корпорация;

лагерь «Артек».

Напомним, Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против рф за незаконное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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