После введения санкций прибыль крупнейшего производителя алмазов в рф упала почти на 50% — Finance.ua

После введения санкций прибыль крупнейшего производителя алмазов в рф упала почти на 50% Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

российская алмазодобывающая госкомпания «Алроса» резко ухудшила финансовые показатели за полугодие — чистая прибыль упала на 47%

Об этом компания сообщила в отчете по МСФО.

Показатели компании за второе полугодие ушли в пике: выручка упала на 29% (к первому полугодию), операционная прибыль — на 55%, а чистая прибыль — на 47%.

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«На 61% выросли запасы алмазов. Пока что работают на склад», — пишет профессор ВШЭ Евгений Коган, отметив, что в прошлом году компания прекращала продажи.

В годовом выражении результаты выглядят лучше: выручка выросла на 9% (322,6 млрд руб), чистая прибыль упала на 15% (85,2 млрд руб).

«Алроса» в 2022 году попала под санкции США и прекратила раскрывать данные продаж. Глава компании Павел Мариничев в конце 2023 года оценил добычу Алросы в прошлом году в 34,6 млн каратов алмазов, что на 2,8% ниже уровня 2022 года.

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Напомним, страны G7 запретили прямой импорт алмазов из рф с января 2024 года, а с марта решили ввести поэтапное эмбарго на поставки обработанных в третьих странах алмазов российского происхождения. В январе 2024 года компания была включена в блокирующий список санкций ЕС и попала под санкции Швейцарии. Алроса сообщила в отчете, что не сомневается в том, что будет продолжать свою деятельность в течение как минимум года.

До этого, 18 декабря, Европейский Союз утвердил 12-й санкционный пакет против рф. В нем содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из россии.

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