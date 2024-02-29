Новая Зеландия ввела новые санкции против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии

Казна и Политика
12
Новая Зеландия ввела новые санкции против россии
Новая Зеландия ввела новые санкции против россии
Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против рф за незаконное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Об этом сообщает правительство страны.
Как сообщается, новые санкции предусматривают:
  • введение ограничения на цены на нефть российского происхождения в рамках «Группы семи»;
  • введение четкого запрета на экспорт товаров, на которые наложены ограничения, в россию и беларусь через третьи страны;
  • включение в перечень 61 физического лица и компании для противодействия попыткам уклонения от уплаты налогов.
Читайте также
«Новая Зеландия ввела санкции в отношении еще 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто участвует в закупочных сетях для уклонения от санкций», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в санкционный список попали организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и высшее руководство некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия у Северной Кореи
Читайте также
«Эти новые санкции являются вкладом Новой Зеландии в коллективные международные усилия по ограничению возможностей россии финансировать свою агрессивную войну против Украины и обеспечение того, чтобы Новая Зеландия не использовалась как канал для обхода санкций», — отметил министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.