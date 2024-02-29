Новая Зеландия ввела новые санкции против россии — Finance.ua

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии
Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против рф за незаконное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Об этом сообщает правительство страны.
Как сообщается, новые санкции предусматривают:
- введение ограничения на цены на нефть российского происхождения в рамках «Группы семи»;
- введение четкого запрета на экспорт товаров, на которые наложены ограничения, в россию и беларусь через третьи страны;
- включение в перечень 61 физического лица и компании для противодействия попыткам уклонения от уплаты налогов.
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«Новая Зеландия ввела санкции в отношении еще 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто участвует в закупочных сетях для уклонения от санкций», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в санкционный список попали организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и высшее руководство некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия у Северной Кореи
«Эти новые санкции являются вкладом Новой Зеландии в коллективные международные усилия по ограничению возможностей россии финансировать свою агрессивную войну против Украины и обеспечение того, чтобы Новая Зеландия не использовалась как канал для обхода санкций», — отметил министр иностранных дел Уинстон Питерс.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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