Новая Зеландия ввела новые санкции против россии — Finance.ua

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии

Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций против рф за незаконное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Об этом сообщает правительство страны.

Как сообщается, новые санкции предусматривают:

введение ограничения на цены на нефть российского происхождения в рамках «Группы семи»;

введение четкого запрета на экспорт товаров, на которые наложены ограничения, в россию и беларусь через третьи страны;

включение в перечень 61 физического лица и компании для противодействия попыткам уклонения от уплаты налогов.

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«Новая Зеландия ввела санкции в отношении еще 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто участвует в закупочных сетях для уклонения от санкций», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в санкционный список попали организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и высшее руководство некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия у Северной Кореи

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«Эти новые санкции являются вкладом Новой Зеландии в коллективные международные усилия по ограничению возможностей россии финансировать свою агрессивную войну против Украины и обеспечение того, чтобы Новая Зеландия не использовалась как канал для обхода санкций», — отметил министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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