Курс доллара с начала года снизился на 5%: эксперты назвали причины укрепления гривны — Finance.ua

Курс доллара с начала года снизился на 5%: эксперты назвали причины укрепления гривны Сегодня 13:02 — Валюта

Курс доллара с начала года снизился на 5%: эксперты назвали причины укрепления гривны

Курс доллара на наличном рынке снизился в последние недели, опустившись ниже 40 гривен впервые с июля прошлого года. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как отметил член Совета НБУ Василий Фурман, ситуация развивается в позитивном ключе.

«На наличном сегменте валютного рынка ситуация остается устойчивой. В частности, с начала года укрепление наличного курса гривны к доллару США уже приближается к 5%», — сказал он.

Читайте также Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз

Он отметил, что укреплению гривны способствовал ряд факторов.

По его словам, прекратилось давление на рынок со стороны населения, которое получило больше доходов в конце прошлого года за счет активизации бюджетных выплат.

Уменьшился спрос на наличную валюту. Вместо покупки долларов украинцы чаще стали конвертировать гривневые вклады в долларовые для размещения на депозитах. По данным НБУ, остатки средств граждан на депозитах для покупки иностранной валюты с 1 ноября 2022 по 6 марта 2023 года еженедельно увеличивались в среднем на 43 млн долларов.

Читайте также Курс гривны продолжает укрепляться: аналитики назвали причины

Сыграл роль в укреплении гривны и сезонный фактор. В конце зимы и начале весны предложение доллара на рынке обычно увеличивается за счет аграриев, которым нужна гривна для закупки топлива и посевных материалов.

Кроме того, НБУ в 2023 году существенно повысил нормативы обязательного резервирования банками. Это привело к увеличению ставок по депозитам в гривне и, соответственно, повысило привлекательность гривневых сбережений.

Министерство финансов постепенно повышает ставки по гривневым ОВГЗ, и сейчас максимальная доходность этого инструмента составляет 19,75% годовых.

Читайте также Шесть банков повысили доходность вкладов в гривне: сколько можно заработать на депозите

Также, отметил Фурман, положительное влияние на рынок оказало успешное выполнение мониторинговой программы с МВФ и ожидание новой кредитной программы.

Золотовалютные резервы НБУ, которые к началу марта составляли 29 млрд долларов, пока еще позволяют удерживать курс. НБУ в феврале на эти цели израсходовал около 2,5 млрд долларов. «Но благодаря международной финансовой помощи (в январе и феврале Украина получила более 6 млрд долларов) мы сможем и в дальнейшем держать надежно финансовую оборону», — отметил Фурман.

Читайте также НБУ назвал причину улучшения ситуации на валютном рынке

В целом такие же причины укрепления гривны называют и другие эксперты. Руководитель службы продаж казначейских продуктов «Банк Авангард» Юрий Крохмаль также считает, что возможность приобретения валюты населением для размещения на депозитах положительно повлияла на баланс спроса и предложения наличных денег и позволила рынку сбалансироваться.

Весьма ощутимо повлияла на рынок и продажа валюты аграриями. «Такая положительная динамика сказалась и на девальвационных настроениях в целом, прибавив населению веры в гривну и избавив от срочных поисков наличной валюты «про запас», — отметил он в комментарии изданию.

Кроме того, постепенно повышаются процентные ставки на размещение гривневых депозитов, что также работает на пользу гривне. «В таких условиях на следующей неделе ожидается продолжение плавного укрепления курса наличной гривны», — считает Крохмаль.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.