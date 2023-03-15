Шесть банков повысили доходность вкладов в гривне: сколько можно заработать на депозите — Finance.ua

Шесть банков повысили доходность вкладов в гривне: сколько можно заработать на депозите Сегодня 17:03 — Кредит&Депозит

Шесть банков повысили доходность вкладов в гривне: сколько можно заработать на депозите

Повышение нормативов обязательного резервирования заставляет крупные банки вступить в борьбу за вкладчика, пересматривая свои депозитные предложения.

Об этом пишет портал Минфин.

Финансовые тяжеловесы решили подключиться к борьбе за дефицитную гривну, которую приходится аккумулировать на корсчетах НБУ. Банки вынуждены это делать, исходя из увеличенных обязательных нормативов резервирования.

В этот раз шесть финучреждений повысили доходность депозитов в гривне, причем один из них — государственный Ощадбанк

Ощадбанк, в частности, добавил 2 п.п. к ставке по гривневым вкладам на 3 месяца (теперь она составляет 11,25% годовых), и по 1,5 п.п. — к ставкам вкладов на 6 и 12 месяцев (12,25% и 13,25% годовых соответственно).

Восток Банк добавил 2 п.п. к доходности вкладов на 12 месяцев. Теперь ставка на эти срочные вклады составила 16% годовых. Банк также добавил 1 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца. На таких депозитах теперь можно заработать 13% годовых. В то же время на такие же срочные вклады в долларе банк снизил ставку на 0,65 п.п. и теперь платит лишь 0,1% годовых.

Правэкс Банк добавил по 2 п.п. к ставкам срочных вкладов в гривне на все предлагаемые сроки. Теперь банк платит по вкладам на 3, 6 и 9 месяцев 7,5% годовых, на вкладах на 12 месяцев частные вкладчики зарабатывают здесь 8% годовых. добавил по 2 п.п. к ставкам срочных вкладов в гривне на все предлагаемые сроки. Теперь банк платит по вкладам на 3, 6 и 9 месяцев 7,5% годовых, на вкладах на 12 месяцев частные вкладчики зарабатывают здесь 8% годовых.

Райффайзен Банк увеличил доходность гривневых вкладов на 6 и 12 мес. на 1,5 п.п. — до 9% и 10% годовых соответственно. увеличил доходность гривневых вкладов на 6 и 12 мес. на 1,5 п.п. — до 9% и 10% годовых соответственно.

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ПУМБ. Теперь доходность гривневых депозитов на 3 месяца составляет 14% годовых, на 6 месяцев — 15% годовых, на 9 месяцев — 15,5%, и на 12 месяцев — 16% годовых. По 1 п.п. к ставкам на все виды срочных вкладов добавил. Теперь доходность гривневых депозитов на 3 месяца составляет 14% годовых, на 6 месяцев — 15% годовых, на 9 месяцев — 15,5%, и на 12 месяцев — 16% годовых.

Коминвестбанк увеличил доходность гривневых депозитов на 3 месяца на 0,3 п.п. — до 13,1% годовых, однако снизил ставку на вклады на 12 месяцев на 2,85 п.п. — до 12% годовых. Банк также снижал ставки в долларе и евро, отобрав по 0,65 п.п. от вкладов на 12 месяцев в обеих валютах. Доходность по таким вкладам снизилась до 0,8% годовых.

Кредит Днепр Банк добавил 1 п.п. к ставке на гривневые вклады на 12 месяцев, увеличив их доходность до 18%.

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