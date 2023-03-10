ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам (инфографика) Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

После всплеска роста ставок мелкие банки снова поставили повышение доходности вкладов на стоп.

Несмотря на существующее затишье, депозитные ставки продолжают расти. Правда, повышение касается только вкладов на долгие сроки. К примеру, за последние две недели средняя доходность гривневых депозитов на 9 месяцев увеличилась с 11,99% до 12,85% годовых, в год — с 13,28% до 13,9% годовых. А вот средняя ставка по трехмесячным вкладам осталась неизменной.

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Такой расклад на депозитном рынке стал результатом мер НБУ, направленных, с одной стороны, на связывание «лишних» денег и борьбу с инфляцией, с другой — на повышение доходности долгих депозитов. Главный рычаг регулятора в достижении этой цели — повышение требований обязательного резервирования, проще говоря, регулирование объемов средств, которые банки должны замораживать на счетах НБУ под операции с деньгами своих клиентов.

Самые жесткие требования предъявлены к «горячим» деньгам, и с 11 марта они снова повышаются: на корсчете НБУ банки будут вынуждены обездвижить 20% от гривневых средств физлиц, привлеченных на текущие счета или до востребования. Под привлекаемую таким образом валюту резервировать придется еще больше — 30%. В целом, как уже подсчитали в НБУ, дополнительно банкам придется заморозить около 60 млрд грн.

Самой серьезной эта проблема останется для небольших банков, которым для выполнения нового норматива приходится распродавать валюту. Это уже спровоцировало ситуативное укрепление гривны.

В НБУ надеются, что финансистам (за исключением крупных банков, обслуживающих соцвыплаты) придется активнее привлекать деньги населения и компаний, а для этого увеличивать ставки по депозитам, повышая их привлекательность.

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