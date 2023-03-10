ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 банков по гривневым и валютным депозитам (инфографика)
После всплеска роста ставок мелкие банки снова поставили повышение доходности вкладов на стоп.
Несмотря на существующее затишье, депозитные ставки продолжают расти. Правда, повышение касается только вкладов на долгие сроки. К примеру, за последние две недели средняя доходность гривневых депозитов на 9 месяцев увеличилась с 11,99% до 12,85% годовых, в год — с 13,28% до 13,9% годовых. А вот средняя ставка по трехмесячным вкладам осталась неизменной.
Такой расклад на депозитном рынке стал результатом мер НБУ, направленных, с одной стороны, на связывание «лишних» денег и борьбу с инфляцией, с другой — на повышение доходности долгих депозитов. Главный рычаг регулятора в достижении этой цели — повышение требований обязательного резервирования, проще говоря, регулирование объемов средств, которые банки должны замораживать на счетах НБУ под операции с деньгами своих клиентов.
Самые жесткие требования предъявлены к «горячим» деньгам, и с 11 марта они снова повышаются: на корсчете НБУ банки будут вынуждены обездвижить 20% от гривневых средств физлиц, привлеченных на текущие счета или до востребования. Под привлекаемую таким образом валюту резервировать придется еще больше — 30%. В целом, как уже подсчитали в НБУ, дополнительно банкам придется заморозить около 60 млрд грн.
Самой серьезной эта проблема останется для небольших банков, которым для выполнения нового норматива приходится распродавать валюту. Это уже спровоцировало ситуативное укрепление гривны.
В НБУ надеются, что финансистам (за исключением крупных банков, обслуживающих соцвыплаты) придется активнее привлекать деньги населения и компаний, а для этого увеличивать ставки по депозитам, повышая их привлекательность.
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