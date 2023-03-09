НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму более 600 тысяч гривен — Finance.ua
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НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму более 600 тысяч гривен

Кредит&Депозит
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НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму более 600 тысяч гривен
НБУ назвал количество депозитов в банках на сумму более 600 тысяч гривен
По состоянию на 1 февраля 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 41,3 млрд гривен. Из них 9 млн вкладов были в валюте на сумму 406,5 гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФЛП распределяются следующим образом:
  • до 10 гривен — 26,1 млн на сумму 28 млн гривен;
  • от 10 гривен до 200 тысяч гривен — 38,4 млн на сумму 363,6 млрд гривен;
  • от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен — 566,7 тысяч на сумму 154,8 млрд гривен;
  • от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен — 161,8 тысяч на сумму 78,2 млрд гривен;
  • свыше 600 тысяч гривен — 218,3 тысяч на сумму 444,7 млрд гривен.
Напомним, с 1 марта по 30 апреля 2023 г. клиенты АО «КБ Глобус» и АБ «Банк кредит Днепр» могут выиграть приз в размере до 15 тысяч гривен, обучение или билеты на конференцию за размещение депозита в гривне. Призовой фонд — 150 000 грн.

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 329,3 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 167,9 млрд гривен;
  • у некоторых банков доходность депозитов уже находится в диапазоне 15–20%;
  • украинские банки предлагают такой финансовый инструмент как покупка валюты под депозит — у клиента есть возможность купить безналичную иностранную валюту по курсу НБУ.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше с депозита 💰

По материалам:
РБК-Україна
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