Украинцы выбирают депозиты на 6−12 месяцев — обзор НБУ — Finance.ua
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Украинцы выбирают депозиты на 6−12 месяцев — обзор НБУ

Кредит&Депозит
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Украинцы выбирают депозиты на 6−12 месяцев — обзор НБУ
Украинцы выбирают депозиты на 6−12 месяцев — обзор НБУ
В апреле и мае существенно возрос интерес населения к гривневым сбережениям.
Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора Национального банка.
«Предыдущие меры НБУ по усилению процентной политики способствовали росту доходностей гривневых инструментов. В результате спрос на гривневые инструменты со стороны населения в апреле-мае существенно повысился», — говорится в обзоре НБУ.

Повышение ставок

В мае банки продолжали повышать ставки по срочным депозитам в гривне. Активнее всего это делали небольшие банки с частным капиталом. Некоторые из них предлагают ставки на уровне 15% и выше (до налогообложения доходов).
График: НБУ
График: НБУ
Чтобы поддержать интерес к гривневым сбережениям, удержать стабильность на валютном рынке и сдержать инфляционные ожидания, НБУ в июне решил сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Спрос на депозиты и ОВГЗ

Спрос на срочные гривневые депозиты заметно вырос. Если в начале года прирост вкладов сроком более 3 месяцев составил менее 2 млрд грн в месяц, то в марте он достиг 4 млрд грн, а в апреле и мае — 5−6 млрд грн ежемесячно. Об этом также рассказывал глава НБУ во время пресс-брифинга по решениям по монетарной политике.
В целом с начала года по конец мая сумма таких вкладов выросла на 19 млрд грн. Объем вложений в ОВГЗ увеличился на 11 млрд грн.
График: НБУ
График: НБУ
Также возросла заинтересованность в более долгих сроках размещения средств как на депозитах, так и в государственных облигациях. Население все чаще выбирает депозиты на 6−12 месяцев и долгосрочные ОВГЗ.
В Нацбанке добавили, что гривневые государственные облигации также продолжали защищать сбережения от инфляции. К примеру, бумаги со сроком погашения в один год дают доходность около 16%. При этом прибыль от ОВГЗ не облагается налогом.
Напомним, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев ранее заявлял, что в июне на депозитный сектор будет влиять целая совокупность факторов. В частности, текущий уровень инфляции. Замотаев говорит, что сейчас самые высокие ставки по гривневым вкладам. Пик доходности может скоро пройти.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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