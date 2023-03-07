Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят деньги — Finance.ua
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Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят деньги

Кредит&Депозит
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По состоянию на 1 февраля 2023 года в 67 банках хранилось 929,1 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 590,7 млрд гривен).
Об этом сообщает НБУ.
Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 329,3 млрд гривен.
По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 167,9 млрд гривен.
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Далее следуют банк иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 57,9 млрд гривен и частный Универсал Банк — 49,6 млрд гривен. На пятом месте банк иностранных банковских групп Сенс Банк — 43,2 млрд гривен.
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят деньги
Напомним, общая прибыль банков в 2022 году составила 24,7 млрд грн. Это более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2021 годом — тогда банки в Украине заработали 77,5 млрд грн. В Украине осталось 67 банков. Приблизительно две трети банков (46 из 67) закончили 2022 год с положительным балансом. Их общая прибыль составила 45,5 млрд за год.

Справка Finance.ua:

  • доля неработающих кредитов (NPL, non-performing loan) в банковском секторе на 1 февраля составила 38,2% по сравнению с 38,1% на 1 января. Объем проблемных кредитов вырос на 5,6 млрд грн за месяц;
  • по состоянию на 1 января 2023 года доля неработающих кредитов (NPL) составила 38% по сравнению с 30% на 1 января 2022 года.
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По материалам:
РБК-Україна
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