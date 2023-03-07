НБУ назвал причину улучшения ситуации на валютном рынке — Finance.ua

НБУ назвал причину улучшения ситуации на валютном рынке Сегодня 17:02 — Валюта

НБУ назвал причину улучшения ситуации на валютном рынке

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин было прекращение финансирования дефицита госбюджета за счет эмиссии гривны со стороны Национального банка.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (март 2023 года).

Как отмечается в обзоре, в феврале предложение иностранной валюты подпитывалось как сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК для подготовки к проведению посевной кампании, так и насыщением рынка наличной иностранной валютой, в частности за счет уменьшения спроса из-за возможности покупки безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит.

График: НБУ

«Кроме того, на валютный рынок и дальше положительно влияло отсутствие монетизации дефицита бюджета», — отмечают в НБУ.

График: НБУ

Напомним, НБУ в 2022 году «напечатал» для правительства 400 млрд гривен. Эта сумма сопоставима с финансовой помощью от США (450 млрд гривен). В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

Справка Finance.ua:

Как прогнозирует аналитик аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ, наличный курс доллара в Украине в марте будет находиться в пределах коридора от 38 до 44 грн/долл. Благодаря помощи западных партнеров, ситуация на валютном рынке в Украине остается стабильной;

население Украины в феврале 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 112,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 617,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 504,8 млн долларов.



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