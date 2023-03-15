Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз — Finance.ua
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Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз

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Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз
Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз
Курс доллара в Украине в конце 2023 года может составить 45 грн, однако это самый пессимистический прогноз на текущий год. Самые оптимистические расчеты предполагают курс доллара на уровне 36,6 грн в конце 2023 года.
Такие сценарии озвучили эксперты разных организаций в ходе дискуссии, организованной Центром экономической стратегии (CES).

Аналитики представили следующие прогнозы:

  • Concorde Capital — прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, самый оптимистический прогноз;
  • Oxford Economics — 39 грн/долл.;
  • Dragon Capital — 43 грн/долл.;
  • IER/GET — 42 грн/долл.;
  • Morgan Stanley — 45 грн/долл., самый пессимистический прогноз;
  • Sense Bank — 43 грн/долл.;
  • ICU — 40,2 грн/долл.
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Напомним, в госбюджете Украины на 2023 год предусмотрен курс доллара на уровне 42,2 грн. Однако здесь следует напомнить, что «бюджетные» прогнозы курса часто не сбываются.

Справка Finance.ua:

  • физические лица постепенно сокращают объемы покупки валюты. Это способствовало укреплению курса гривны в крупнейших розничных банках еще на 0,3%. Соответственно с начала года укрепление уже близится к 5. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU;
  • в Украине наличный курс гривны по отношению к доллару в последний месяц зимы укрепился на 3,6%, а с начала 2023 года — на 4,4%. Такая положительная тенденция должна ослабить инфляцию.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Обозреватель
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