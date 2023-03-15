Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз — Finance.ua

Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз Сегодня 12:03 — Валюта

Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: аналитики назвали пессимистический и оптимистический прогноз

Курс доллара в Украине в конце 2023 года может составить 45 грн, однако это самый пессимистический прогноз на текущий год. Самые оптимистические расчеты предполагают курс доллара на уровне 36,6 грн в конце 2023 года.

Аналитики представили следующие прогнозы:

Concorde Capital — прогнозируют доллар по 36,6 грн на конец года, самый оптимистический прогноз;

Oxford Economics — 39 грн/долл.;

Dragon Capital — 43 грн/долл.;

IER/GET — 42 грн/долл.;

Morgan Stanley — 45 грн/долл., самый пессимистический прогноз;

Sense Bank — 43 грн/долл.;

ICU — 40,2 грн/долл.

Напомним, в госбюджете Украины на 2023 год предусмотрен курс доллара на уровне 42,2 грн. Однако здесь следует напомнить, что «бюджетные» прогнозы курса часто не сбываются.

Справка Finance.ua:

физические лица постепенно сокращают объемы покупки валюты. Это способствовало укреплению курса гривны в крупнейших розничных банках еще на 0,3%. Соответственно с начала года укрепление уже близится к 5. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU;

в Украине наличный курс гривны по отношению к доллару в последний месяц зимы укрепился на 3,6%, а с начала 2023 года — на 4,4%. Такая положительная тенденция должна ослабить инфляцию.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.