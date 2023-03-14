Курс гривны продолжает укрепляться: аналитики назвали причины — Finance.ua

Курс гривны продолжает укрепляться: аналитики назвали причины Сегодня 11:01 — Валюта

Курс гривны продолжает укрепляться: аналитики назвали причины

На валютном рынке наблюдается продолжение укрепления гривны на наличном рынке и уменьшение интервенций Национального банка на межбанковском рынке.

«Физические лица постепенно уменьшают объемы покупки валюты. Это способствовало укреплению курса гривны в крупнейших розничных банках еще на 0,3%. Соответственно, с начала года укрепление уже приближается к 5», — говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU

Отмечается, что на межбанковском рынке клиенты банков (юридические лица) снова активно продавали валюту и за четыре дня продали валюты на 65 млн долл. больше, чем купили. Потому интервенции НБУ по продаже валюты незначительно сократились до 280 млн долл.

Почему гривна растет? Аналитики отмечают, что валютный рынок находится под положительным влиянием подготовки аграриев к весенне-полевым работам, а также общего улучшения курсовых ожиданий населения и бизнеса.

«Длительное укрепление наличной гривны уменьшает желание физических лиц покупать валюту, в том числе и для размещения на депозитах. В то же время банки все еще осторожно наблюдают за тенденцией и сохраняют спрэд между курсами купли-продажи достаточно большими», — говорится в еженедельнике.

Аналитик Алексей Козырев считает, что наличный курс доллара в украинских банках в период с 13 по 17 марта будет находиться в пределах коридора от 37,80 до 39,30 грн/долл., а евро — от 39,00 до 41,80 грн/долл. Банки и обменники продолжат работу в формате «из оборота», отметил эксперт.

УНІАН По материалам:

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