Курс доллара останется фиксированным: в НБУ пока не видят оснований для изменений — Finance.ua

Курс доллара останется фиксированным: в НБУ пока не видят оснований для изменений
Национальный банк пока не видит оснований для отказа от фиксированного курса гривны и перехода к гибкому курсообразованию.
Об этом в интервью 24 каналу рассказал замглавы НБУ Юрий Гелетий.
«Оснований для изменения курсового режима пока нет», — сказал он.
Как отметил Гелетий, в НБУ четко понимают, что фиксированный курс оптимален только при определенных условиях: когда все остальные режимы создают еще больше рисков и, возможно, негативных побочных эффектов.
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«Но фиксированный курс все еще играет существенную роль для стабилизации экономики, а предпосылки для того, чтобы двигаться дальше, пока не сформировались», — добавил он.
По его словам, для НБУ до полномасштабной войны приоритетом являлся режим плавающего курсообразования. «И мы будем пытаться вернуться к нему в перспективе», — сказал Гелетий.
Заместитель главы НБУ отметил, что возвращение к более гибкому курсообразованию состоится постепенно, когда будут созданы надлежащие предпосылки. Такой переход, прежде всего, не должен создавать шоков для валютного рынка и инфляции, наоборот, он должен быть пользой для экономики.
«Наша цель — обеспечить устойчивое снижение инфляции. А для этого важно сохранить устойчивость и управляемость курсовой динамики. Поэтому даже если мы сможем перейти к более гибкому курсу, это не будет означать, что НБУ не будет контролировать ситуацию на валютном рынке», — добавил он.
Гелетий напомнил, что один из структурных маяков меморандума с МВФ — это разработка стратегии, которая будет определять последовательность шагов по либерализации валютных ограничений, возвращение к более гибкому курсовому режиму и в конечном итоге к инфляционному таргетированию.
«Мы должны эту стратегию наработать до конца июня. Если детализировать, то смягчение, отмена валютных ограничений или изменение режимов будет происходить постепенно, без привязки к определенным датам», — сказал он.
Напомним, Национальный банк Украины осознает, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке. В то же время их отмена будет постепенной, а сроки пока не определены.
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