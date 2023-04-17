Бизнес ожидает курс более 42 грн/$ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес ожидает курс более 42 грн/$

Валюта
27
Бизнес ожидает курс более 42 грн/$
Бизнес ожидает курс более 42 грн/$
Украинские предприятия ожидают, что среднее значение обменного курса через 12 месяцев будет составлять около 42.18 грн/долл. США.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о деловых ожиданиях бизнеса в Украине.
Доля респондентов, ожидающих в следующие 12 месяцев, обменный курс национальной валюты не превысит 42.00 грн/долл. США составляет 48.3%.
При этом инфляционные ожидания бизнеса улучшаются второй квартал подряд.
Рост потребительских цен ожидается на уровне 20.7% (в предыдущем квартале — 23.3%). Уровень потребительских цен в феврале 2023 составил 24.9%.
По сравнению с предыдущим кварталом возросла доля респондентов, ожидающих инфляцию до 20.0% (на 9.1 п. п. — до 46.8%). В то же время существенно уменьшилась доля тех, кто ожидает инфляцию более 30.0% (на 12.1 п. п. — до 16.2%).
Бизнес ожидает курс более 42 грн/$

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.