Бизнес ожидает курс более 42 грн/$ — Finance.ua

Бизнес ожидает курс более 42 грн/$
Украинские предприятия ожидают, что среднее значение обменного курса через 12 месяцев будет составлять около 42.18 грн/долл. США.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о деловых ожиданиях бизнеса в Украине.
Доля респондентов, ожидающих в следующие 12 месяцев, обменный курс национальной валюты не превысит 42.00 грн/долл. США составляет 48.3%.
При этом инфляционные ожидания бизнеса улучшаются второй квартал подряд.
Рост потребительских цен ожидается на уровне 20.7% (в предыдущем квартале — 23.3%). Уровень потребительских цен в феврале 2023 составил 24.9%.
По сравнению с предыдущим кварталом возросла доля респондентов, ожидающих инфляцию до 20.0% (на 9.1 п. п. — до 46.8%). В то же время существенно уменьшилась доля тех, кто ожидает инфляцию более 30.0% (на 12.1 п. п. — до 16.2%).
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