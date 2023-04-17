Бизнес ожидает курс более 42 грн/$ — Finance.ua

Бизнес ожидает курс более 42 грн/$ Сегодня 20:44 — Валюта

Бизнес ожидает курс более 42 грн/$

Украинские предприятия ожидают, что среднее значение обменного курса через 12 месяцев будет составлять около 42.18 грн/долл. США.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о деловых ожиданиях бизнеса в Украине.

Доля респондентов, ожидающих в следующие 12 месяцев, обменный курс национальной валюты не превысит 42.00 грн/долл. США составляет 48.3%.

При этом инфляционные ожидания бизнеса улучшаются второй квартал подряд.

Рост потребительских цен ожидается на уровне 20.7% (в предыдущем квартале — 23.3%). Уровень потребительских цен в феврале 2023 составил 24.9%.

По сравнению с предыдущим кварталом возросла доля респондентов, ожидающих инфляцию до 20.0% (на 9.1 п. п. — до 46.8%). В то же время существенно уменьшилась доля тех, кто ожидает инфляцию более 30.0% (на 12.1 п. п. — до 16.2%).

Фінансовий клуб По материалам:

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