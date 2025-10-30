0 800 307 555
Кто из украинцев может получить 10 пенсий за раз (список)

Личные финансы
37
Согласно обновленным разъяснениям Пенсионного фонда и нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», украинцы, которые выходят на пенсию по возрасту и имеют полный страховой стаж, могут рассчитывать на единовременную денежную помощь в размере 10 месячных пенсий.

О ком идет речь

Речь идет о работниках отдельных сфер бюджетной сферы, подпадающих под действие специальных норм законодательства.
Право на такую ​​выплату имеют следующие категории:
  • Педагогические работники учебных заведений всех уровней;
  • медицинские работники государственных и коммунальных учреждений;
  • Сотрудники социальной защиты населения;
  • Научные сотрудники, имеющие соответствующий стаж и ученое звание;
  • Государственные служащие, выходящие на пенсию по возрасту и имеющие не менее 35 лет страхового стажа (для мужчин) или 30 лет (для женщин).
Напомним, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Данные аналитики свидетельствуют, что большинство пожилых украинцев вынуждены жить на суммы, часто не покрывающие даже базовые потребности.
В октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6436 грн, или около 133 евро.
Почти треть украинских пенсионеров — 3,3 миллиона человек — получает всего 3 340 грн в месяц. Еще почти 4% пенсионеров живут на около 2 300 грн.
Также часть пенсионеров в Украине до конца года должна пройти идентификацию. Кто от проверки откажется, может остаться без пенсии. О том, в каких случаях могут забрать выплату, рассказал адвокат ЮК «Сеть права» Андрей Дзись. За что могут забрать пенсию — читайте по ссылке.
Со следующего года в Украине вступят в силу новые правила выхода на пенсию. Для получения пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 33 лет страхового стажа. Такие требования есть согласно графику пенсионной реформы. Те, у кого нет такого стажа, смогут выйти на пенсию позже — в 63 или 65 лет. Также отметим, что здесь будут действовать новые пороги:
  • 23 года стажа для выхода в 63 года.
  • 15 — для выхода в 65.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
