В «Укрзализныце» предупреждают о задержке поездов (таблица) Сегодня 10:12

По информации «Укрзализныци», по состоянию на 8:25 сегодня, 30 октября, 12 поездов задерживаются более чем на час.

В этом списке оказался и международный поезд, сообщением Киев-Бухарест-Норд, который задерживается более чем на 5 часов.

Ранее «Укрзализныця» показала модернизированные электропоезда.

8 поездов на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ) с начала года. Поезда построены еще в 1982—1994 годах, поэтому на данный момент были уже «уставшими». Что есть в вагонах — смотрите Всего капитально модернизировалиКиевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ) с начала года. Поезда построены еще в 1982—1994 годах, поэтому на данный момент были уже «уставшими». Что есть в вагонах — смотрите по ссылке.

