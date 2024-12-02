Кто из украинцев лишится права на получение субсидии в декабре — Finance.ua

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Кто из украинцев лишится права на получение субсидии в декабре

Личные финансы
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Кто из украинцев лишится права на получение субсидии в декабре
Кто из украинцев лишится права на получение субсидии в декабре
Некоторые украинцы могут лишиться права на получение субсидии с 1 декабря.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
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Причины для остановки пособия:
  • самая распространенная — наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Субсидия может быть отменена, если сумма долга за коммунальные услуги превышает 680 гривен и остается непогашенной по меньшей мере в течение трех месяцев. Кроме того, пособие отменяют в следующих обстоятельствах:
  • получатель сменил место жительства, ведь субсидия привязана к конкретному адресу;
  • основной заявитель, на которого оформлена субсидия, скончался;
  • в ходе финансовой проверки выявлено, что задекларированные доходы семьи не соответствуют реальным, то есть фактический доход выше;
  • один из членов домохозяйства совершил разовую покупку на сумму более 100 тысяч гривен (сюда также входит приобретение валюты, банковских металлов или открытие депозита).
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В декабре некоторые из украинцев могут остаться без субсидий из-за несоблюдения условий их получения. Чтобы не потерять государственную поддержку важно своевременно платить счета за жилищно-коммунальные услуги.
Напомним, что согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период), если в составе домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.
Речь идет о случаях, когда в этом периоде эти лица были за границей. Однако важно заметить, что речь идет о выезде более 60 дней.
Выезд за границу на срок до 60 дней может быть связан с лечением, командировкой по работе, учебой или уходом за ребенком (младше трех лет).
В этих ситуациях эти обстоятельства подтверждаются соответствующими документами. В то же время, социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.

Справка Finance.ua:

  • Мы ранее писали о том, можно ли получить субсидию, имея депозит в банке. При назначении жилищной субсидии не учитываются депозиты до 100 тысяч гривен и доходы от их размещения. В ПФУ отметили, что согласно доходам от размещения депозитов не учитываются среднемесячный совокупный доход семьи, что прописано в постановлении Кабмина № 632 от 22 июля 2020 года.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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