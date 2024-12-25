Кто должен подавать дополнительные документы для назначения субсидии — Finance.ua

Кто должен подавать дополнительные документы для назначения субсидии Сегодня 11:08 — Личные финансы

Кто должен подавать дополнительные документы для назначения субсидии

В Украине субсидию могут получить люди, которые тратят на коммунальные услуги значительную часть своего дохода.

О том, кому нужно предоставить дополнительные документы для получения субсидии, сообщает «Телеграф».

Читайте также Некоторые украинцы не обращаются за льготами и субсидиями

Для оформления пособия следует подать заявление и декларацию о доходах.

В них указывают общие данные о домохозяйстве, о проживающих в нем, адрес, поставщиков услуг и т. п. , а также доходы и расходы всех членов домохозяйства и их семей.

Кому нужно подавать дополнительные документы

Некоторые категории украинцев и иностранцев должны предоставить дополнительные документы для получения субсидии.

Читайте также Кто из украинцев лишится права на получение субсидии в декабре

Если среди получателей субсидии есть студент, проживающий вместе с родителями или сам получает субсидию на комнату в общежитии — нужно предоставить справку о стипендии, если она есть, или о ее отсутствии.

Если семья — переселенцы, предоставляют справку ВПЛ для каждого человека. В таком случае договор аренды на жилье не требуется.

Если жилье арендовано, предоставляется копия договора аренды. Важно знать, что субсидию предоставляют только до конечной даты срока действия договора или до конца отопительного сезона (30 апреля).

Читайте также Германия планирует около €2 млрд на новые субсидии на чипы

Если у человека был долг за жилищно-коммунальные услуги, нужно приложить копию о реструктуризации долга.

Если у человека есть доходы, о которых неизвестно налоговому или Пенсионному фонду, нужно предоставить справку о них.

Напомним, получатель жилищной субсидии в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган Пенсионного фонда Украины.

Телеграф По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.