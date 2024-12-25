Кто должен подавать дополнительные документы для назначения субсидии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто должен подавать дополнительные документы для назначения субсидии

Личные финансы
17
Кто должен подавать дополнительные документы для назначения субсидии
Кто должен подавать дополнительные документы для назначения субсидии
В Украине субсидию могут получить люди, которые тратят на коммунальные услуги значительную часть своего дохода.
О том, кому нужно предоставить дополнительные документы для получения субсидии, сообщает «Телеграф».
Читайте также
Для оформления пособия следует подать заявление и декларацию о доходах.
В них указывают общие данные о домохозяйстве, о проживающих в нем, адрес, поставщиков услуг и т. п., а также доходы и расходы всех членов домохозяйства и их семей.

Кому нужно подавать дополнительные документы

Некоторые категории украинцев и иностранцев должны предоставить дополнительные документы для получения субсидии.
Читайте также
Если среди получателей субсидии есть студент, проживающий вместе с родителями или сам получает субсидию на комнату в общежитии — нужно предоставить справку о стипендии, если она есть, или о ее отсутствии.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Если семья — переселенцы, предоставляют справку ВПЛ для каждого человека. В таком случае договор аренды на жилье не требуется.
Если жилье арендовано, предоставляется копия договора аренды. Важно знать, что субсидию предоставляют только до конечной даты срока действия договора или до конца отопительного сезона (30 апреля).
Читайте также
Если у человека был долг за жилищно-коммунальные услуги, нужно приложить копию о реструктуризации долга.
Если у человека есть доходы, о которых неизвестно налоговому или Пенсионному фонду, нужно предоставить справку о них.
Напомним, получатель жилищной субсидии в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган Пенсионного фонда Украины.
По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.