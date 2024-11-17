Крупные мировые компании призывают сотрудников вернуться в офисы — Finance.ua

Крупные мировые компании призывают сотрудников вернуться в офисы Сегодня 20:12 — Мир

Крупные мировые компании призывают сотрудников вернуться в офисы, Фото: freepik

Многие крупные корпорации, включая Amazon, Google, Meta и Tesla, усиливают свою политику касательно работы в офисе, частично или полностью ограничивая удаленный формат.

Business Insider составил перечень таких компаний, которые меняют свою политику гибкого графика.

Почему компании призывают возвращаться в офис

Основными причинами возвращения в офисы называют повышение производительности и улучшение командного взаимодействия.

Некоторые руководители, ранее поддерживавшие дистанционную работу, теперь меняют свою позицию и ведут контроль посещения офиса, даже с угрозами уволить сотрудников за игнорирование новых правил.

Какие крупные компании требуют от своих работников возвращения в офисы

Amazon. Генеральный директор Энди Джасси написал в открытом письме сотрудникам, что Amazon прекратит удаленную работу, начиная со следующего года.

В качестве примера он привел более легкое сотрудничество и связь между работниками и сказал, что работа в офисе укрепит культуру компании, повторяя свое прошлогоднее заявление, в котором он обязал работников проводить в офисе минимум три дня в неделю.

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Это вызвало критику со стороны работников, назвавших это решение «строгим и неадекватным».

Apple. Еще с августа 2022 года сотрудники Apple должны работать в офисе не менее трех дней в неделю. Это решение было принято для возобновления «личного сотрудничества».

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Эта политика вызвала критику со стороны работников, а некоторые из них даже создали петицию с требованием оставить удаленный формат. Но, несмотря на сопротивление, Apple продолжает следовать новому расписанию.

Google. С весны 2022 года Google требует, чтобы работники вернулись в офис минимум на три дня в неделю.

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Однако в прошлом году компания усилила ожидания возвращения в офис, уведомив сотрудников в электронном письме, что посещение офиса будет учитываться при оценке их работы.

При этом просьбы на полную удаленную работу могут быть одобрены только в исключительных обстоятельствах, что вызвало определенное раздражение среди работников.

Meta. В сентябре 2023 года Meta обновила свою политику удаленной работы, требуя от сотрудников ходить в офис три дня в неделю. Компания также убрала опцию удаленной работы в списках новых вакансий.

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В июне этого года компания прибавила усилий и сообщила работникам, что их посещаемость будет отслеживаться ежедневно, а несоблюдение требований может привести к увольнению.

Tesla. Известный своей критикой удаленной работы Илон Маск заявил, что удаленная работа — это «нравственно неверно» и требует, чтобы сотрудники Tesla работали в офисе не менее 40 часов в неделю. Маск назвал свое частое присутствие на заводах Tesla причиной успеха бизнеса.

Другие компании, которые просмотрели свою политику:

Disney: любой сотрудник, работающий в гибридном режиме, должен вернуться в офис на четыре дня в неделю;

любой сотрудник, работающий в гибридном режиме, должен вернуться в офис на четыре дня в неделю; Goldman Sachs: возвращение в офис на полную рабочую неделю;

возвращение в офис на полную рабочую неделю; Zoom: работники, проживающие в пределах 50 миль от одного из ее офисов, должны работать там не менее двух дней в неделю;

работники, проживающие в пределах 50 миль от одного из ее офисов, должны работать там не менее двух дней в неделю; Walmart: Частичный возврат в офисы с сохранением гибридного формата;

Частичный возврат в офисы с сохранением гибридного формата; X (бывший Twitter): удаленная работа больше не разрешается, и сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю, если не получат четкого разрешения на работу в другом месте.

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