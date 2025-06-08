Крупнейшие теневые экономики мира: ТОП-10 — Finance.ua
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Крупнейшие теневые экономики мира: ТОП-10

Мир
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Крупнейшие теневые экономики мира: ТОП-10
Крупнейшие теневые экономики мира: ТОП-10
Объем мировой теневой экономики оценивается в 12,5 триллиона долларов. Наибольшая ее концентрация наблюдается в развивающихся странах.
Об этом говорится в отчете Ernst&Young Global Shadow Economy Report 2025, пишет Visual capitalist.
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Теневой сектор охватывает все: от уличных торговцев до незаконной деятельности, не контролируемой государственными органами.
В целом это приводит к снижению налоговых поступлений и ухудшению условий труда из-за отсутствия защиты работников, страдающих плохими условиями труда.

Крупнейшие теневые экономики мира

По данным исследования, наибольшие объемы теневой экономики зафиксированы в Китае — 3,6 триллиона долларов.
С 2004 года количество работников в теневом секторе Китая удвоилось и достигло 200 млн человек.
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Чаще это работа в сфере услуг — водители, няни, ремонтники дорог.
Поэтому поступления налога на прибыль в Китае составляют около 6% ВВП, тогда как средний показатель стран ОЭСР — 24%.
Крупнейшие теневые экономики мира: ТОП-10
На втором месте — США с показателем в $1,4 трлн, хотя в процентах к ВВП теневой сектор США составляет всего 5%.
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Индия занимает третье место с теневой экономикой стоимостью 931 миллиард долларов.
В Европе наибольший объем теневой экономики находится в Германии — 308 миллиардов долларов, что равно 6,8% ВВП.
ТОП-10 стран мира с крупнейшими теневыми экономиками:
  1. Китай — 3,6 трлн долларов США (20,3% ВВП);
  2. США — 1,4 трлн долларов США (5,0% ВВП);
  3. Индия — 931 млрд долларов США (26,1% ВВП);
  4. Бразилия — 448 млрд долларов США (20,6% ВВП);
  5. Индонезия — 326 млрд долларов США (23,8% ВВП);
  6. Мексика — 320 млрд долларов США (17,9% ВВП);
  7. Германия — 308 млрд долларов США (6,8% ВВП);
  8. Япония — 282 млрд долларов США (6,7% ВВП);
  9. россия — 265 млрд долларов США (13,1% ВВП);
  10. Франция — 205 млрд долларов США (6,7% ВВП).
Напомним, как прогнозирует председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, дополнительные налоговые и таможенные поступления от детенизации в 2025 году могут составить $4 млрд по сравнению с $2,5 млрд в прошлом году.
«Последние результаты оценки тени, относительно роста номинального ВВП, — это 800−900 млрд грн ежегодно», — добавил Гетманцев.
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По материалам:
Finance.ua
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