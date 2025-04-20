Уровень теневой экономики в Украине и мире (инфографика) — Finance.ua

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Уровень теневой экономики в Украине и мире (инфографика)

Казна и Политика
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Уровень теневой экономики в Украине и мире (инфографика)
Уровень теневой экономики в Украине и мире (инфографика)
Уровень теневой экономики в Украине до полномасштабной войны оценивался примерно в 30%. В тени потенциально может находиться 40% экономики. Однако для отдельных отраслей, например торговли, этот показатель может составлять 60−70%.
Издание «Слово и дело» проанализировало, как изменялся уровень теневой экономики в Украине и какова ситуация в мире.

Как изменялся уровень тенизации

В 2010 году Министерство экономики оценивало уровень теневой экономики в 36% от официального ВВП. В 2011 году показатель снизился до 32%, в 2012—2013 годах — до 30%.
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В 2014 году уровень тенизации снова вырос до 36%. В 2015 году вне контроля государства было около 35% экономики, в 2016 году — 33%, в 2017 году — 32%.
В 2018 и 2019 годах уровень теневой экономики в Украине снизился до 29% и 27% соответственно.
По состоянию на 2020 год треть экономики находилась в «тени», в 2021 году — 32%.
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После начала полномасштабной войны Министерство экономики перестало публиковать эти данные на своем сайте.
Уровень теневой экономики в Украине и мире (инфографика)
Министр Юлия Свириденко в июне прошлого года оценила уровень теневой экономики примерно в 40%.
Народный депутат Даниил Гетманцев в интервью заявлял, что в «тени» находится примерно половина экономики, но есть отрасли, например торговля, где этот уровень достигает 60−70%.

Мировой уровень тенизации

По оценке консалтинговой компании Ernst & Young, теневая экономика составила 11,8% от общего мирового ВВП в 2023 году (это самые свежие данные). При этом примерно в половине изучаемых стран теневая экономика превышала 19%.
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В период с 2000 по 2023 год в 119 из 131 проанализированной страны было заметно сокращение теневой экономики. Средний спад составил 6,7% ВВП.
Интересно, что компания оценила уровень теневой экономики в Украине в 2023 году в 19,3%, что значительно ниже оценок украинской власти.
Более половины экономики находилось в «тени» в таких странах, как Нигер (56,3%), Непал (51%), Эфиопия (50,2%). Более 40% - в Бурунди (49,2%), Мали (46,8%), Танзании (44,7%), Буркина-Фасо (43,8%) и ДР Конго (42,1%).
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Исследователи оценили уровень теневой экономики в Индии по состоянию на 2023 год в 26,1%, Ираке — в 24,8%, Китае — 20,3%, беларуси — 18,3%, россии — 13,1%, Польше — 9,7%, Латвии — 9,3%, Венгрии Германии — 6,8%, Франции — 6,7%, Британии — 5,3%, США — 5%.
Наименьший уровень теневой экономики зафиксирован в таких странах, как Кувейт (4%), Сингапур (3,4%), Бахрейн (2,5%), Катар (2,2%), ОАЭ (2,1%).
По материалам:
Слово і Діло
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