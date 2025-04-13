В 2025 году украинская экономика имеет шанс на умеренный рост, — эксперт — Finance.ua
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В 2025 году украинская экономика имеет шанс на умеренный рост, — эксперт

Казна и Политика
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В 2025 году украинская экономика имеет шанс на умеренный рост, — эксперт
В 2025 году украинская экономика имеет шанс на умеренный рост, — эксперт
Украинская экономика в прошлом году выросла на 2,9%, а в позапрошлом — на 5,3%. Это обусловлено несколькими факторами, в том числе тем, что каждый украинец может работать в тылу, а также благодаря международной финансовой поддержке.
Об этом рассказал экономист, член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире «Телеканала 24».
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Он пояснил, что в условиях полномасштабной войны Украина очень зависит от внешнего финансирования. В прошлом году государство получило 42 миллиарда долларов.
«В этом году дефицит государственного бюджета составляет 38 миллиардов долларов, и по плану его покроют за счет международной помощи. Риски такого финансирования существуют, однако они значительно меньше, чем в 2024 году. Напомню, что в прошлом году мы также планировали 38 миллиардов, а фактически получили 42 миллиарда долларов», — отметил Василий Фурман.

Какие отрасли показали рост

Он добавил, что в начале 2024 года прогнозы роста были более оптимистичными: 3,5% и даже 4%.
Однако, по окончательным данным Госстата, экономика выросла всего на 2,9%. Этот рост обеспечили, в частности, строительство, финансовую и страховую деятельность, транспорт и складское хозяйство. Эти отрасли, вероятно, будут развиваться и в этом году.
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Также рос сектор перерабатывающей промышленности — прежде всего машиностроение и пищевая промышленность.
В машиностроение входят и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Отрасли, не показавшие рост в прошлом году, могут улучшить показатели в 2025 году.
«Например, сельское хозяйство не выросло из-за засухи и жары, которые стали причиной низких урожаев. Но в этом году прогнозируют условия получше, поэтому и агросектор внесет свой вклад в общий рост. Энергетический сектор в прошлом году несколько снизился, однако надеюсь, что и здесь удастся достичь положительной динамики», — добавил Фурман.
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Он подытожил, что Нацбанк прогнозирует рост экономики в 2025 году чуть более чем на 3%. То есть в этом году у украинской экономики также есть шанс на умеренный рост.
Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста экономики Украины в 2025 году. Ожидается снижение на 0,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом. Рост экономики Украины теперь может составить до 2−3%.
При этом, по прогнозу, рост экономики в 2026 году ухудшится еще на 0,8 процентных пункта.
По материалам:
Телеканал 24
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