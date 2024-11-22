Бизнес призывает активизировать борьбу с теневыми рынками: принесет миллиарды в бюджет — Finance.ua
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Бизнес призывает активизировать борьбу с теневыми рынками: принесет миллиарды в бюджет

Казна и Политика
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Бизнес призывает активизировать борьбу с теневыми рынками: принесет миллиарды в бюджет
Бизнес призывает активизировать борьбу с теневыми рынками: принесет миллиарды в бюджет
По данным Американской торговой палаты в Украине, за 10 месяцев 2024 года детенизация экономики обеспечила дополнительные поступления в государственный бюджет на сумму 1,67 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт Американской торговой палаты в Украине.
Положительные изменения стали возможны благодаря усилиям народных депутатов, среди которых Даниил Гетманцев, Галина Янченко и Ярослав Железняк, а также правоохранительных и фискальных органов.
«Бизнес-сообщество благодарно за приложенные усилия и лидерство в борьбе с теневыми рынками. Благодаря совместным действиям удалось добиться существенного снижения уровня нелегального обращения подакцизных товаров и обеспечить значительные поступления в бюджет», — говорится в сообщении.
В то же время, эксперты компаний-членов Палаты отмечают, что теневая экономика до сих пор остается значительной проблемой.
«Мы призываем Правительство и правоохранительные органы Украины максимально активизировать усилия по борьбе с теневой экономикой для обеспечения поступлений в бюджет и честную конкуренцию. Ликвидация теневых рынков не только обеспечит равные правила игры, но и повысит инвестиционную привлекательность страны», — говорится в сообщении.
Напомним, в июне 2024 года Палата призвала органы государственной власти начать реальную борьбу с теневой экономикой.
Потери Государственного бюджета от нелегальных рынков в разных секторах экономики огромны. Только теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд долларов) в 2022/23 годах.
На эти средства можно было бы приобрести тридцать истребителей F-16, необходимых для защиты неба над Украиной.
По материалам:
РБК-Україна
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