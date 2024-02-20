Крупнейшие банки Европы в прошлом году вышли на рекордный уровень прибыли — Finance.ua

Крупнейшие банки Европы в прошлом году вышли на рекордный уровень прибыли Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Крупнейшие банки Европы в прошлом году вышли на рекордный уровень прибыли

В 2023 году общая прибыль крупнейших европейских банков впервые превысила 100 миллиардов евро — рост процентных ставок принес большинству из них рекордные прибыли.

Об этом пишет Bloomberg

Три четверти банков из двадцатки зафиксировали индивидуальные исторические доходы, свидетельствуют данные, собранные агентством.

Так, совокупная чистая прибыль 20 крупнейших банков Европы, отчитавшихся о своих результатах, выросла до 103 миллиардов евро с 78 миллиардов евро в 2022 году.

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«Резкий рост доходности позволил банкам увеличить количество возвращаемых инвесторам средств и повысил их акции: индекс банков региона в прошлом году вырос примерно на 20%. Хотя масштабный скачок прибыли будет трудно повторить, поскольку побочный эффект от ставок уменьшится, многие банки оптимистично настроены, что рост комиссионных доходов позволит им и дальше увеличивать чистую прибыль», — пишет Bloomberg.

В расчеты агентства не вошла швейцарская UBS Group AG, чья прибыль в прошлом году выросла до 29 млрд в результате приобретения Credit Suisse.

Напомним, украинские банки заработали за 2023 год 86,55 млрд грн чистой прибыли, что на 44 млрд грн меньше, чем в январе-ноябре 2023 года, когда чистая прибыль банковской системы составила 130,55 млрд грн. Больше всего заработал ПриватБанк — 37,765 млрд грн.

По финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда.

Економічна Правда По материалам:

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