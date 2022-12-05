Криптовалюты и мир вокруг: ЕЦБ ждет последнего «дыхания» Bitcoin, а Еврокомиссия провалила гала-концерт в метавселенной — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: ЕЦБ ждет последнего «дыхания» Bitcoin, а Еврокомиссия провалила гала-концерт в метавселенной Сегодня 13:31 — Финтех и Карты

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 28 ноября по 4 декабря 2022 года:

🏦 Проект концепции э-гривны. На прошлой неделе Нацбанк Украины представил проект концепции цифровой гривны — она сможет выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривны.

Сейчас НБУ прорабатывает несколько возможных вариантов использования э-гривны, от которых будет зависеть ее дизайн и основные характеристики. По ссылке подробно рассказали о каждом из них.

😤 Стабилизация как последнее «дыхание». Именно так говорят в Европейском центральном банке о ситуации с курсом главной криптовалюты — Bitcoin.

С пика, достигнутого в ноябре прошлого года, курс BTC упал на 76%. До банкротства FTX цена актива стабилизировалась на уровне $20 тысяч, сейчас $17 тысяч. Для многих это показатель того, что в скором времени рецессия сменится подъемом, но в ЕЦБ считают иначе

💰 Bitcoin-миллионеров стало гораздо меньше. По данным аналитической компании Glassnode, медвежий рынок в 2022 году привел к сокращению на 80% количества Bitcoin-миллионеров, имеющих на счету минимум 1 млн BTC.

И вот по состоянию на 25 ноября 2022 года в мире насчитывалось всего 23 345 BTC-кошельков с балансом в $1 млн и выше. При этом 8 ноября прошлого года количество Bitcoin-миллионеров составило 112 898.

Бразилия легализовала криптовалюту. Парламент Бразилии 🇧🇷Парламент Бразилии принял закон о легализации криптовалютных платежей. Цифровые активы получили правовой статус в стране, теперь бразильцы смогут оплачивать товары и услуги в криптовалюте.

Закон разрешает выдачу лицензий для платформ криптовалютного обмена, а также для хранения и управления криптовалютой третьими сторонами. Однако наученные мировым опытом парламентарии прописали несколько пунктов, чтобы избежать инцидентов, подобных краху Terraform Labs и FTX. Поэтому закон потребует от бирж четкого разграничения между средствами компаний и пользователей.

🎉 Провал гала-концерта Еврокомиссии в метавселенной. Во вторник, 29 ноября, в метавселенной Global Gateway, представленной Департаментом международных связей Еврокомиссии, состоялся гала-концерт, на который пришли только шесть человек...

Global Gateway должна была стать «визиткой» Еврокомиссии. Платформа задумывалась как аналог соцсети, где люди могли бы встречаться и обсуждать «глобальные проблемы». Однако гала-концерт не удался — эксперты отметили только спорный дизайн персонажей на платформе, низкую обработку окружения и неуклюжую анимацию. При этом обошелся проект в 387 тысяч евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.