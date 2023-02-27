Криптовалюты и мир вокруг: Bitcoin «обогнал» Visa и Mastercard, а Китай будет выдавать право на собственность в блокчейне — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Bitcoin «обогнал» Visa и Mastercard, а Китай будет выдавать право на собственность в блокчейне Сегодня 14:41 — Криптовалюта

Криптовалюты и мир вокруг: Bitcoin «обогнал» Visa и Mastercard, а Китай будет выдавать право на собственность в блокчейне

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 20 по 25 февраля 2023:

Bitcoin «обгоняет» Visa и Mastercard. По состоянию на 20 февраля курс По состоянию на 20 февраля курс BTC достиг отметки в $24,48 тысячи с рыночной капитализацией в $472,4 млрд. Это значительно превосходит показатели Visa ($469,87 млрд), а также Mastercard ($344,24 млрд).

Примечательно, что это уже в третий раз, когда Bitcoin превосходит Visa в разрезе рыночной капитализации. Вот здесь можно почитать детали.

Золото 21 века. В Deutsche Bank верят, что Bitcoin вполне может стать цифровым золотом 21 века. Вот на прошлой неделе аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур В Deutsche Bank верят, что Bitcoin вполне может стать цифровым золотом 21 века. Вот на прошлой неделе аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур заявила , что рыночная капитализация криптовалют превысила $1 трлн — а такие цифры слишком важны, чтобы их игнорировать.

«Многие относятся к Bitcoin как к страховке от инфляции. К тому же люди хотят владеть активами, которые не контролируются правительством. Веками эту функцию выполняло золото. Потенциально Bitcoin может стать цифровым золотом 21 века», — говорит Лабур.

Активы для турбулентных времен. Автор известного бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и инвестор Роберт Кийосаки Автор известного бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и инвестор Роберт Кийосаки в очередной раз сделал публичное заявление в поддержку Bitcoin. Кроме того, он выделил активы, особенно актуальные во время кризисных периодов.

Кийосаки уверяет, что инвестирование в акции, облигации, взаимные фонды и ETF — рисковый вариант, тем более в нестабильные времена. Для турбулентных периодов, по словам инвестора, подходят такие активы, как золото, серебро и... Bitcoin.

💰 Не в крипту, а в банки. А вот вице-президент Berkshire Hathaway Чарли Мангер по-прежнему очень скептически настроен относительно криптовалют.

«Я думаю, они все (криптоэнтузиасты и инфлюэнсеры) идиоты. Криптовалюта — бесполезное дело. Инвесторам следует избегать продвигающих ее людей», — заявил Мангер.

Право на собственность данных на базе блокчейна. Китай продолжает строить «регулируемую экономику данных». На прошлой неделе стало известно, что китайский город Шэньчжэнь Китай продолжает строить «регулируемую экономику данных». На прошлой неделе стало известно, что китайский город Шэньчжэнь внедряет технологию блокчейна для защиты владения данными.

Согласно проекту, владельцы данных могут заявить о правах собственности на свои данные, собранные предприятиями и их производными по обоюдному согласию. После регистрации владельцы данных получат свидетельство о праве собственности, которое может торговаться на рынке данных или использоваться в качестве активов для целей финансирования и бухгалтерского учета.

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