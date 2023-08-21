Количество вакансий для маркетологов восстановилось на 87%: какую зарплату предлагают — Finance.ua
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Количество вакансий для маркетологов восстановилось на 87%: какую зарплату предлагают

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Количество вакансий для маркетологов восстановилось на 87%: какую зарплату предлагают
Количество вакансий для маркетологов восстановилось на 87%: какую зарплату предлагают
Начало полномасштабного вторжения болезненно ударило по рынку труда в категории «Маркетинг, реклама, PR»: количество размещенных вакансий уменьшилось в 12 раз. Если в феврале 2022 года количество предложений работы в этой категории на Work.ua составляло более 6 000, то в марте того же года их стало всего 499.
Об этом сообщают аналитики Work.ua.
Однако уже в апреле началось устойчивое восстановление: ежемесячно количество вакансий в среднем увеличивалось на 500. С сентября 2022 года по январь 2023 года наблюдалось плато. С начала 2023 года ситуация снова стала улучшаться. В июне в категории зафиксировано 5 288 вакансий. Так что рынок труда здесь восстановился на 87%, что соответствует общей тенденции в Украине в целом.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

Где ищут специалистов

Наибольшее количество предложений работы в категории находится в Киевской (1903 вакансии в июне 2023 года), Львовской (423), Днепропетровской (332), Одесской (332) и Харьковской области (100 вакансий).
А вот наибольшая доля восстановления по отношению к уровню февраля 2022 года в Черновицкой (164%, 72 вакансии), Закарпатской (161%, 50 вакансий), Черкасской (153%, 58 вакансий), Ивано-Франковской (143%, 87 вакансий) и Львовской области (139%, 423 вакансий).
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Самое медленное восстановление показывают прифронтовые регионы, хотя и здесь есть постепенное увеличение количества предложений работы. В целом динамика обновления рынка труда в категории «Маркетинг, реклама, PR» отражает общую картину в Украине: почти полное восстановление общих показателей при отставании прифронтовых регионов.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua

В каких областях нужны маркетологи

Чаще всего вакансии для маркетологов размещают компании из следующих отраслей: «Маркетинг, реклама, PR» (20%), «Розничная торговля» (12%), «ІТ» (12%), «Оптовая торговля, дистрибуция, экспорт, импорт» (10%), «Пищевая промышленность» (5%).
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Многие предприятия из других сфер ищут специалистов по маркетингу в формате in-house, то есть для работы внутри компании.
Среди наиболее распространенных должностей в области: маркетолог (905 вакансий), мерчендайзер (427), контент-менеджер (413).
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Наибольшее восстановление, если сравнивать с февралем 2022 года, показали следующие должности: медиабаер (157%, 203 вакансии), мерчендайзер (102%, 427), директор по маркетингу (101%, 151).
А вот самые медленные темпы восстановления по должностям: копирайтер (55%, 159 вакансий), SEO-специалист (75%, 198), интернет-маркетолог (75%, 371). Под должностью «интернет-маркетолог» имеются в виду, в частности, PPC-специалисты, email-маркетологи, линкбилдеры и т. д.

Опыт соискателей

В июне 2023 года в категории «Маркетинг, реклама, PR» разместили или обновили резюме 15 839 искателей. 80% из них — это молодежь до 35 лет. В то же время у четверти кандидатов большой опыт в профессии — более 5 лет.
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Большинство соискателей претендуют на должности контент-менеджера, копирайтера, маркетолога, мерчендайзера, медиабайера.
Что касается других особенностей соискателей: среди тех, кто разместил или обновил резюме в июне, 63% женщин и 37% мужчин. Для сравнения, в целом по Украине ситуация среди кандидатов, выходящих на рынок труда, такова: 57% женщин и 43% мужчин.
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Что касается конкуренции среди соискателей, то в среднем на одну позицию претендуют 19 кандидатов. Это несколько выше показателей на рынке труда в целом.
Наибольшая конкуренция наблюдается на должности копирайтера (64 отклика на одну вакансию), контент-менеджер (39), SMM-специалиста (31). Для работодателей это возможность отобрать самых талантливых кандидатов и усилить команду. Самая низкая конкуренция по должностям PR-менеджера и маркетолога (10).

Зарплаты

Средняя зарплата в категории «Маркетинг, реклама, PR» в июне 2023 года составила 20 000 грн — это выше, чем в целом в Украине. С начала полномасштабного вторжения средняя зарплата в категории выросла на 18% (с 16 500 грн).
Традиционно высокие зарплаты предлагают работодатели в Киевской области (21 500 грн). Также среди лидеров Житомирской (20 000 грн), Львовской, Тернопольской и Черкасской (по 17 500 грн).
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Самый высокий заработок в вакансиях из категории «Маркетинг, реклама, PR» на Work.ua сейчас предлагают (кроме руководящих должностей):
  • 55 000 грн — медиабаерам;
  • 26 250 грн — киносценаристам;
  • 25 000 грн — маркетологам и PR-менеджерам;
  • 24 000 грн — SEO-специалистам;
  • 21 250 грн — редакторам.
Несмотря на все вызовы, доход специалистов увеличивается. Средние зарплаты с начала полномасштабной войны выросли больше всего:
  • +42% (с 15 000 до 21 250 грн) — у редакторов;
  • +41% (с 17 000 до 24 000 грн) — у SEO-специалистов;
  • +38% (с 12 500 до 17 250 грн) — у дизайнеров;
  • +38% (с 14 500 до 20 000 грн) — у лидогенераторов;
  • +33% (с 15 000 до 20 000 грн) — у журналистов;
  • +25% (с 20 000 до 25 000 грн) — у PR-менеджеров;
  • +25% (с 20 000 до 25 000 грн) — у маркетологов;
  • +22% (с 45 000 до 55 000 грн) — у медиабаеров.
А вот самые низкие зарплаты у интервьюера (10 000 грн), мерчендайзера (13 100 грн), контент-менеджера и промоутера (по 15 000 грн).
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По материалам:
Finance.ua
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