Количество вакансий для маркетологов восстановилось на 87%: какую зарплату предлагают — Finance.ua

Количество вакансий для маркетологов восстановилось на 87%: какую зарплату предлагают Сегодня 13:02 — Личные финансы

Количество вакансий для маркетологов восстановилось на 87%: какую зарплату предлагают

Начало полномасштабного вторжения болезненно ударило по рынку труда в категории «Маркетинг, реклама, PR»: количество размещенных вакансий уменьшилось в 12 раз. Если в феврале 2022 года количество предложений работы в этой категории на Work.ua составляло более 6 000, то в марте того же года их стало всего 499.

Об этом сообщают аналитики Work.ua.

Однако уже в апреле началось устойчивое восстановление: ежемесячно количество вакансий в среднем увеличивалось на 500. С сентября 2022 года по январь 2023 года наблюдалось плато. С начала 2023 года ситуация снова стала улучшаться. В июне в категории зафиксировано 5 288 вакансий. Так что рынок труда здесь восстановился на 87%, что соответствует общей тенденции в Украине в целом.

Инфографика: Work.ua

Где ищут специалистов

Наибольшее количество предложений работы в категории находится в Киевской (1903 вакансии в июне 2023 года), Львовской (423), Днепропетровской (332), Одесской (332) и Харьковской области (100 вакансий).

А вот наибольшая доля восстановления по отношению к уровню февраля 2022 года в Черновицкой (164%, 72 вакансии), Закарпатской (161%, 50 вакансий), Черкасской (153%, 58 вакансий), Ивано-Франковской (143%, 87 вакансий) и Львовской области (139%, 423 вакансий).

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Самое медленное восстановление показывают прифронтовые регионы, хотя и здесь есть постепенное увеличение количества предложений работы. В целом динамика обновления рынка труда в категории «Маркетинг, реклама, PR» отражает общую картину в Украине: почти полное восстановление общих показателей при отставании прифронтовых регионов.

Инфографика: Work.ua

В каких областях нужны маркетологи

Чаще всего вакансии для маркетологов размещают компании из следующих отраслей: «Маркетинг, реклама, PR» (20%), «Розничная торговля» (12%), «ІТ» (12%), «Оптовая торговля, дистрибуция, экспорт, импорт» (10%), «Пищевая промышленность» (5%).

Инфографика: Work.ua

Многие предприятия из других сфер ищут специалистов по маркетингу в формате in-house, то есть для работы внутри компании.

Среди наиболее распространенных должностей в области: маркетолог (905 вакансий), мерчендайзер (427), контент-менеджер (413).

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Наибольшее восстановление, если сравнивать с февралем 2022 года, показали следующие должности: медиабаер (157%, 203 вакансии), мерчендайзер (102%, 427), директор по маркетингу (101%, 151).

А вот самые медленные темпы восстановления по должностям: копирайтер (55%, 159 вакансий), SEO-специалист (75%, 198), интернет-маркетолог (75%, 371). Под должностью «интернет-маркетолог» имеются в виду, в частности, PPC-специалисты, email-маркетологи, линкбилдеры и т. д.

Опыт соискателей

В июне 2023 года в категории «Маркетинг, реклама, PR» разместили или обновили резюме 15 839 искателей. 80% из них — это молодежь до 35 лет. В то же время у четверти кандидатов большой опыт в профессии — более 5 лет.

Инфографика: Work.ua

Большинство соискателей претендуют на должности контент-менеджера, копирайтера, маркетолога, мерчендайзера, медиабайера.

Что касается других особенностей соискателей: среди тех, кто разместил или обновил резюме в июне, 63% женщин и 37% мужчин. Для сравнения, в целом по Украине ситуация среди кандидатов, выходящих на рынок труда, такова: 57% женщин и 43% мужчин.

Что касается конкуренции среди соискателей, то в среднем на одну позицию претендуют 19 кандидатов. Это несколько выше показателей на рынке труда в целом.

Наибольшая конкуренция наблюдается на должности копирайтера (64 отклика на одну вакансию), контент-менеджер (39), SMM-специалиста (31). Для работодателей это возможность отобрать самых талантливых кандидатов и усилить команду. Самая низкая конкуренция по должностям PR-менеджера и маркетолога (10).

Зарплаты

Средняя зарплата в категории «Маркетинг, реклама, PR» в июне 2023 года составила 20 000 грн — это выше, чем в целом в Украине. С начала полномасштабного вторжения средняя зарплата в категории выросла на 18% (с 16 500 грн).

Традиционно высокие зарплаты предлагают работодатели в Киевской области (21 500 грн). Также среди лидеров Житомирской (20 000 грн), Львовской, Тернопольской и Черкасской (по 17 500 грн).

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Самый высокий заработок в вакансиях из категории «Маркетинг, реклама, PR» на Work.ua сейчас предлагают (кроме руководящих должностей):

55 000 грн — медиабаерам;

26 250 грн — киносценаристам;

25 000 грн — маркетологам и PR-менеджерам;

24 000 грн — SEO-специалистам;

21 250 грн — редакторам.

Несмотря на все вызовы, доход специалистов увеличивается. Средние зарплаты с начала полномасштабной войны выросли больше всего:

+42% (с 15 000 до 21 250 грн) — у редакторов;

+41% (с 17 000 до 24 000 грн) — у SEO-специалистов;

+38% (с 12 500 до 17 250 грн) — у дизайнеров;

+38% (с 14 500 до 20 000 грн) — у лидогенераторов;

+33% (с 15 000 до 20 000 грн) — у журналистов;

+25% (с 20 000 до 25 000 грн) — у PR-менеджеров;

+25% (с 20 000 до 25 000 грн) — у маркетологов;

+22% (с 45 000 до 55 000 грн) — у медиабаеров.

А вот самые низкие зарплаты у интервьюера (10 000 грн), мерчендайзера (13 100 грн), контент-менеджера и промоутера (по 15 000 грн).

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