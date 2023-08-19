Топ неруководящих должностей в ІТ с самой большой зарплатой — Finance.ua

Топ неруководящих должностей в ІТ с самой большой зарплатой Сегодня 10:45 — Личные финансы

Топ неруководящих должностей в ІТ с самой большой зарплатой

Особенность категории «ІТ, компьютеры, интернет» состоит в том, что работодатели указывают уровень заработной платы для специалистов уровня Junior.

А вот вакансии для Middle и Senior, как отмечает Work.ua, обычно не содержат информации об уровне оплаты труда, ведь она оговаривается с кандидатом индивидуально, учитывая его навыки и опыт.

Поэтому средний уровень зарплат, указанных в вакансиях на Work.ua, в основном соответствует сумме, которую рынок обычно предлагает начинающим специалистам с опытом до 1 года. Но есть исключения, например программист Java, чья средняя зарплата соответствует уровню Middle.

Топ неруководящих должностей в категории с самой высокой медианной зарплатой в июне 2023 года:

80 000 грн — программист Java;

53 540 грн — Full Stack программист;

53 250 грн — JavaScript-программист;

50 000 грн — Back-end программист;

47 750 грн — Android-программист;

41 250 грн — программист PHP;

40 000 грн — Python-программист;

37 000 грн — Front-end программист;

35 875 грн — программист WordPress;

33 750 грн — бизнес-аналитик;

30 000 грн — 3D-визуализатор, web-программист;

27 500 грн — администратор баз данных, менеджер проектов, UI/UX-дизайнер;

27 250 грн — тестировщик.

Рост уровня зарплат, если сравнивать с периодом до полномасштабного вторжения, частично связан с изменением курса доллара.

Больше всего выросли зарплаты у таких специалистов:

на 84% (с 29 000 в феврале 2022 года до 53 250 грн в июне 2023 года) — JavaScript-программист;

на 71% (с 46 750 до 80 000 грн) — Java-программист;

на 51% (с 23 825 до 35 875 грн) — программист WordPress;

на 45% (с 18 800 до 27 250 грн) — тестировщик;

на 40% (с 21 500 до 30 000 грн) — 3D-визуализатор;

на 36% (с 35 000 до 47 750 грн) — Android-программист;

на 33% (с 22 500 до 30 000 грн) — Web-программист;

на 32% (с 19 000 до 25 000 грн) — интернет-маркетолог;

на 31% (с 21 000 до 27 500 грн) — UI-дизайнер.

«Рынок труда в IT восстанавливается, но довольно медленными темпами. Факторы, которые сдерживают рост, остаются актуальными: угроза блэкаутов, опасения по поводу возможной мобилизации работников и т. д. Однако осень — традиционно высокий бизнес-сезон, поэтому IT имеет все шансы нарастить темпы восстановления», — отметили аналитики Work.ua.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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