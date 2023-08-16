Что происходит с зарплатами украинцев: результаты опроса (инфографика) — Finance.ua
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Что происходит с зарплатами украинцев: результаты опроса (инфографика)

Личные финансы
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Что происходит с зарплатами украинцев: результаты опроса (инфографика)
Что происходит с зарплатами украинцев: результаты опроса (инфографика)
В июле средняя зарплата выросла в четырех областях: Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской. Об этом говорится в исследовании рынка труда work.ua. Между тем, как показывает опрос компании Active Group, большинство украинцев пессимистично смотрят на свои доходы.
Что происходит с зарплатами? В июле средняя зарплата повысилась:
  • в Днепропетровской области с 16 000 до 16 500 грн,
  • Киевской — с 18 750 до 19 000 грн,
  • Львовской — с 16 775 до 17 000 грн,
  • Одесской — с 16 275 до 17 325 грн
В Харьковской области средняя зарплата осталась без изменений — 16 000 грн.
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Аналитики также фиксируют, что рынок труда в Украине в течение лета в целом продолжает восстанавливаться: несколько снизились темпы роста и уменьшилось количество соискателей, однако выросли зарплаты, что является закономерной реакцией работодателей на конкуренцию за кандидатов.
Вероятно, по мнению аналитиков, осенью страну ждет очередной шаг вперед как по количеству предложений работы, так и по пересмотру зарплат на фоне дефицита кадров.
Как показывает исследование Active Group, о том, что благосостояние украинцев в целом увеличилось, сообщили 17,8% опрошенных. 44,6% опрошенных заявили об уменьшении своих доходов. Говоря о своем собственном достатке, люди говорят следующее:
  • О росте доходов с начала лета заявили 18,6% опрошенных.
  • 65,3% заявило об их уменьшении.
Что происходит с зарплатами украинцев: результаты опроса (инфографика)
«Большинство украинцев заметили не рост, а снижение зарплат. Потому что рост зарплат съедается инфляцией. Так, летом мы имеем сезонное снижение цен на продукты питания. Но лето закончится и через месяц цены на продукты полетят вверх. Люди это знают и готовятся».
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Кроме того, на ощущение экономического благополучия влияет рост тарифов ЖКХ. Так что даже если в абсолютных цифрах денег стало больше, люди этого не ощущают. Решить эту проблему власти могли бы, очертив реалистический план экономического роста. Но мы его пока не увидели", — прокомментировал результаты опроса учредитель компании Active Group Андрей Еременко.
А что с ценами? Ранее Госстат сообщил о том, что в июле 2023 года потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.
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Базовая инфляция в июле была зафиксирована на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне и инфляции 0,3% в мае и 0,5% в апреле. 3 начала года инфляция в стране составила 4%, а базовая — 3,2%.
«По нашему прогнозу, в этом году зарплаты, скорректированные на уровень инфляции, увеличатся на 3,9% и на 5,2% и 5,4% в следующих годах. Номинальные, иначе говоря фактические зарплаты, будут расти двузнаковыми темпами, т. е. 10%», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.
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По материалам:
Finance.ua
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