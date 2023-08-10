Инфляция в Украине замедлилась: как изменились цены в июле — Finance.ua
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Инфляция в Украине замедлилась: как изменились цены в июле

Казна и Политика
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Потребительские цены в Украине в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 11,3%. Это меньше, чем годовая инфляция месяцем ранее (12,8%).
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, месячная инфляция замедлилась до 0,6% (в июне — 0,8%, в мае 0,5%, в апреле — 0,2%, в марте — 1,5%, в феврале — 0, 7%, в январе — 0,8%). С начала года цены выросли на 4,0%.
Продукты питания за год подорожали на 12,8%. Больше всего подорожали яйца — на 56,4% и фрукты — 25,1%.
Инфляция в Украине замедлилась: как изменились цены в июле
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 12,5%, на одежду и обувь — снизились на 0,9%.
Инфляция в Украине замедлилась: как изменились цены в июле
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 14,7% (в том числе электроэнергия на 69,7%).
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 12,7%, здравоохранение на 13,7%, транспорт — на 1,9%, цены на связь выросли на 7,4%, на отдых и культуру на 7, 3%, на образование — на 9,9%, рестораны и отели подорожали на 18,5%, разные товары и услуги на 15,7%.
По материалам:
РБК-Україна
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