Треть предприятий планируют повышать зарплаты в этом году — опрос Сегодня 14:01 — Фондовый рынок

Треть предприятий планируют повышать зарплаты в этом году — опрос

Бизнес стал менее уверен в своих краткосрочных перспективах, но стал больше полагаться на улучшение ситуации в долгосрочной перспективе.

Таковы результаты 15 ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

«Впервые за последние три месяца в долгосрочной перспективе уменьшилась неопределенность и возрос оптимизм бизнеса, но предприниматели стали более осторожными по поводу планов в кратко- и среднесрочной перспективе», — отметили в ИЭИ.

Планы на ближайшее будущее

Согласно опросу, в июле 20% респондентов не смогли поделиться планами на ближайшее будущее — в перспективе полгода, в то время как в июне таких было 17%.

Также в июле по сравнению с июнем доля предприятий, которые планируют рост производства в ближайшие 3−4 месяца, уменьшилась до 44,2% с 44,8% в июне.

Доля тех, которые планируют сокращение производства на ближайший квартал, выросла до 4% с 3,2%, а ожидающих на сохранение объемов производства — снизилась до 51,8% с 52% в июне.

Деловая активность продолжает улучшаться

Деловая активность по сравнению с прошлогодними показателями продолжает улучшаться, но темпы роста уменьшились: 48,3% оценивают ситуацию лучше, чем год назад, тогда как в июне таких было 53%.

Ничего не изменилось на 40,1% против 36,9% в июне, с 9,8% до 11,5% увеличилась доля тех, у кого ситуация ухедшилась.

В ИЭИ подчеркнули, что в июле 2023 года показатели загрузки производства несколько ухудшились: 7% предприятий работают на полную мощность, тогда как в июне таких было 9%, еще 52% загружены на 75−99% по сравнению с 53% месяцем ранее. Не работают по-прежнему только 3% опрошенных.

Что препятствует росту

Среди препятствий росту производства респонденты чаще всего называли войну и неблагоприятную ситуацию с безопасностью: таких было 75%.

Следующие четыре места рейтинга препятствий заняли низкий спрос — 41%, неблагоприятная политическая ситуация — 35%, чрезмерное налогообложение — 30%, неблагоприятный регуляторный климат — 28%.

Как говорится в исследовании, доля предприятий, которые планируют рост занятости, несколько увеличилась — с 4,9% до 6,6%, в то время как намерены сократить количество работников 4,3%, что на 1,3 п.п. меньше, чем в июне.

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Некоторые предприятия увеличили количество работников в вынужденных отпусках с 0,5% в июне до 2,2% в июле, собираются сокращать работников в вынужденных отпусках 25,7% (29,4% в июне).

Проблемы с поиском квалифицированных работников в июле продолжили расти: сложно найти таких работников на 27,5% (25,4% в июне), легче искать таких работников на 1,5% (2,8%). Легко найти неквалифицированных работников для 5,2% респондентов (против 4,5% в месяц раньше), трудно — для 18,7% (19,6%).

Повышение зарплат

В ИЭИ подчеркнули, что только 34% опрошенных повысили зарплату в этом году, в то же время более половины предприятий (59%) оставили зарплату без изменений.

В опросе, который проходил с 17 по 31 июля, приняли участие 549 предприятий разных размеров из 21 региона Украины.

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