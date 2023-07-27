Правила и налоги для предпринимателей: подписан закон № 8401 — Finance.ua

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Правила и налоги для предпринимателей: подписан закон № 8401

Казна и Политика
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Правила и налоги для предпринимателей: подписан закон № 8401
Правила и налоги для предпринимателей: подписан закон № 8401
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый в конце июня законопроект об отмене единого налога 2% и частичном снятии моратория на проверки бизнеса.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«Законопроект 8401 стал законом. Пользуйтесь», — написал Гетманцев в Telegram.
Основные положения закона:
  • отмена специального режима единого налога со ставкой 2% от суммы дохода с 1 августа;
  • отмена права на освобождение ФЛП первой и второй групп от уплаты единого налога (кроме прифронтовых территорий);
  • частичное возобновление документальных проверок — для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг;
  • возобновление штрафов за нарушение налогового законодательства и порядка использования кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) с 1 октября. В то же время устанавливается уменьшенный размер штрафных санкций (25% и 50% стоимости товара вместо 100% и 150% соответственно) за неприменение РРО (до окончания военного положения, но не дольше 1 августа 2025 года).
Полный текст законопроекта доступен на сайте парламента.
Закон вступает в силу 1 августа 2023 года.
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По материалам:
borgexpert
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