Бизнес прогнозирует рост цен после подорожания электричества и топлива — Finance.ua

Бизнес прогнозирует рост цен после подорожания электричества и топлива Сегодня 16:45 — Личные финансы

Бизнес прогнозирует рост цен после подорожания электричества и топлива

Бизнес после трех месяцев положительных ожиданий в июле ухудшил оценку результатов своих предприятий и прогнозирует подорожание продукции и услуг на фоне изменения цен на электроэнергию и возврата довоенных налогов на топливо.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины. В июле 2023 года ИОДА снизился ниже нейтрального уровня (50 пунктов) до 48.8 по сравнению с 50.8 в июне.

«Бизнес в июле сдержанно оценил результаты деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе после трех месяцев положительных ожиданий. Просмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии, возврат на довоенное налогообложение цен на горючее, остановка „зернового коридора“, усиление обстрелов инфраструктурных объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров неблагоприятно повлияли на ожидания респондентов», — говорится в исследовании.

Предприятия промышленности после четырех месяцев оптимистических оценок ожидают ухудшения своих экономических результатов: секторальный индекс в июле составил 48.2 по сравнению с 51.0 в июне.

Респонденты прогнозируют меньшие объемы новых экспортных заказов, а также ухудшили оценки объемов незавершенного производства (невыполненных заказов) и запасов сырья и материалов.

В то же время ожидается незначительный рост объемов произведенной продукции, а объемы новых заказов прогнозируются на уровне предыдущего месяца.

Предприятия строительства третий месяц подряд сохранили положительные оценки результатов своей деятельности благодаря оживлению деятельности в строительстве дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов, а также сезонному фактору: секторальный индекс в июле составил 51.3 (в июне — 58.6).

Строители продолжают ожидать роста объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов, хотя и значительно более низкими темпами.

Читайте также Упрощение для бизнеса во время войны: ВР приняла законопроект в первом чтении

Сохранились высокие оценки услуг подрядчиков, а их доступность осталась на уровне предыдущего месяца.

Предприятия торговли пятый месяц положительно оценили результаты своей деятельности благодаря насыщению рынка товарами и замедлению темпов инфляции: секторальный индекс в июле составил 51.6 по сравнению с 52.5 в июне.

Респонденты и дальше ожидали роста объемов закупки товаров для продажи, более стремительного роста стоимости товаров, закупленных для продажи на фоне повышения цен поставщиков, а также продолжили ожидать снижения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг сохранили самые сдержанные оценки своих экономических перспектив среди других секторов экономики, учитывая блокировку «зернового коридора», рост цен на горючее и снижение спроса из-за слабой платежеспособности населения: секторальный индекс составил 47.3 по сравнению с 48.9 в июне.

Впервые с апреля этого года респонденты были негативно настроены относительно объема предоставленных услуг. Также они прогнозировали сокращение объемов новых заказов на услуги, ожидая незначительного роста объемов услуг в процессе выполнения.

Большинство опрошенных респондентов настроены на повышение цен на собственную продукцию и услуги в результате роста закупочных цен.

Оценки относительно занятости сдержанные. Увеличения количества персонала ожидают только предприятия торговли. Руководители предприятий строительства не ожидают изменений. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозируют уменьшение численности работников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.