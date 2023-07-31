Упрощение для бизнеса во время войны: ВР приняла законопроект в первом чтении — Finance.ua

Упрощение для бизнеса во время войны: ВР приняла законопроект в первом чтении Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Упрощение для бизнеса во время войны: ВР приняла законопроект в первом чтении

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об упрощении условий ведения бизнеса во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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«Принятие этого законопроекта позволит создать максимально удобные условия для ведения бизнеса. Предприниматели смогут быстро возобновить работу, которая была приостановлена ​​из-за боевых действий, или же начать новое собственное дело там, где они сочтут целесообразным», — говорят в министерстве.

Документ на период военного положения вводит следующие изменения:

декларативный принцип на все виды хозяйственной деятельности (кроме критических отраслей), для начала которых в мирное время необходимо получать лицензии и разрешения;

список критических отраслей устанавливается правительством;

действие ранее выданных срочных лицензий, разрешений и деклараций продлевается автоматически;

предоставление отчетов (уведомлений, других документов), а также периодические, очередные платежи по лицензиям, другим результатам предоставления публичных услуг — откладываются.

Кроме того, принятие Закона обеспечивает выполнение одного из обязательств Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором по Инструменту предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь+) на сумму до 18 миллиардов евро, подписанного 16 января 2023 года.

Справка Finance.ua:

в начале полномасштабного вторжения россии в Украину правительство перевело большинство услуг для бизнеса на декларативный принцип, за исключением услуг в областях ядерной безопасности, безопасности государства, окружающей среды, жизни и здоровья человека.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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