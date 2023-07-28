Главные проблемы для украинского бизнеса — Совет бизнес-омбудсмена Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Главные проблемы для украинского бизнеса — Совет бизнес-омбудсмена

В течение апреля-июня 2023 года СБУ получила 361 жалобу компаний о недобросовестном поведении государственных органов и закрыла 182 дела.

Об этом сообщает в итогах работы за 2 квартал 2023 года Совет бизнес-омбудсмена.

По состоянию на конец июля расследование 185 дел продолжается. Важным показателем, оценивающим качество работы учреждения, является сумма финансового эффекта, которую Совет помогает бизнесу вернуть.

Во втором квартале финансовый эффект составил 105 млн грн. А с начала деятельности Совету удалось сэкономить для фирм около 25 млрд грн.

Наиболее распространенной категорией жалоб бизнеса в отчетном квартале были налоговые вопросы. Уже четыре квартала подряд, несмотря на продолжительность полномасштабной войны, их количество составляет 70% всех обращений в учреждение.

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Учитывая частичное внедрение рекомендаций СБУ, выданных Минфину и ГНС Украины по результатам расследования по собственной инициативе, количество случаев блокирования накладных несколько уменьшилось (с 34% в I кв. 2023 до 21% во II кв. 2023).

Бизнес-омбудсмен положительно отметил введение с июля 2023 года процедуры административного обжалования решений о рисковости плательщиков и непринятии таблиц данных, которая была одной из основных рекомендаций по налаживанию СМКОР.

Вместе с этим, при содействии СБУ и сотрудничестве со стейкголдерами возможным, наконец, стало применение налоговых льгот как для предпринимателей с временно оккупированных/деоккупированных территорий, так и отечественных производителей БПЛА.

Вторая распространенная категория жалоб касалась недобросовестного поведения государственных органов — 9% обращений. Предприниматели сообщали Совету о процессуальных злоупотреблениях и бездействии Национальной полиции и органов Прокуратуры. Бизнес-омбудсмен отмечает, что представители государства продолжают использовать уголовные производства как инструмент давления на бизнес, который возвращает Украину гораздо дальше в прошлые десятилетия и препятствует не только развитию свободной экономики, но и процессам восстановления.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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