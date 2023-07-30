5 технологий, помогающих масштабировать бизнесы — Finance.ua

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5 технологий, помогающих масштабировать бизнесы

Фондовый рынок
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5 технологий, помогающих масштабировать бизнесы
5 технологий, помогающих масштабировать бизнесы
Инженеры IT-компании GlobalLogic создают решения по цифровой трансформации бизнеса для 500 международных клиентов. Эти технологии помогают бизнесам сокращать издержки, автоматизировать процессы, создавать новые продукты.
GlobalLogic поделились 5 технологиями, которые используются в процессе цифровой трансформации, и их преимуществами.

Облачные вычисления

Ооблачные технологии сохраняют и обрабатывают информацию, необходимую для работы различных приложений. Благодаря облаку, приложение с тысячей пользователей может быстро масштабироваться до миллиона пользователей.
Для этого разработчикам не нужно заранее строить собственную ІТ-инфраструктуру. Владельцы «арендуют» в облаке столько ресурсов, сколько нужно для работы приложения здесь и сейчас.
Согласно исследованию, облачные технологии помогают высокотехнологичным бизнесам расти быстрее и зарабатывать больше. Технология экономит до 20% бюджета на содержание IT-инфраструктуры.

Микросервисы

Микросервис в контейнере — это самодостаточная часть программного обеспечения, выполняющая конкретную задачу и работающая независимо от других частей. Это как разные коммунальные службы города: каждая отвечает за свое — дороги, водоснабжение, электроэнергию. Если все энергетики вдруг заболели, это не повлияет на ремонт дорог или проверку труб.

DevOps и CI/CD

Компьютерные программы создают через повторяющиеся процессы: написание кода, тестирование, интеграция (доставка кода) и т. д. DevOps позволяет автоматизировать циклические процессы, втрое снижает стоимость исправления ошибок и на 22% экономит время на рутинных задачах разработки.

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML)

AI и ML улучшают процесс создания и процесс использования цифровых продуктов. Кроме того, эти технологии делают бизнес более прибыльным. Согласно исследованиям McKinsey, благодаря AI банки смогут зарабатывать на 3−5% больше. Это дополнительные $200−340 млрд в год.

Big Data и расширенная аналитика

Big Data позволяет делать выводы на основе анализа обширных данных. Например, в медицине это помогает прогнозировать всплески заболеваемости или разрабатывать новое лекарство. Благодаря Big Data бизнесы на 25% быстрее внедряют инновации, а производительность растет на 17%.
«Новые технологии стоят дорого, но это того стоит», — говорит Орхан Гасимов, директор по технологиям в GlobalLogic, — согласно исследованиям, заранее вложившиеся в новые технологии бизнесы во время Covid19 увеличили свою рыночную долю на 5%. Технологии делают бизнесы более устойчивыми к кризисам".
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По материалам:
Finance.ua
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