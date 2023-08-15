Сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины из-за войны: исследование ЕБА (инфографика) — Finance.ua

Сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины из-за войны: исследование ЕБА (инфографика) Сегодня 13:02

Сколько потеряли предприниматели разных регионов Украины из-за войны: исследование ЕБА (инфографика)

Предприниматели четырех стратегических регионов, в которых сосредоточены региональные офисы Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) — Львова, Одессы, Харькова и Днепра — улучшили оценки ведения бизнеса по сравнению с 2022 годом.

Это показал опрос, проведенный Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) 4 до 24 июля. В исследовании приняли участие представители 74 компаний из региональных офисов ЕБА.

В среднем отметки выросли на 0,3 балла по шкале от 1 до 5, однако в положительной части шкалы они остаются только на западе страны.

При планировании своей деятельности большинство компаний ориентируются на окончание войны в перспективе от одного до трех лет.

Самые мрачные прогнозы по продолжительности войны имеет бизнес харьковского региона. В то время как 19% допускают ее завершение до конца 2023 года, 44% ожидают этого в течение одного-трех лет, а 31% считают, что война будет продолжаться дольше.

Общими вызовами для большинства регионов являются вопросы мобилизации, предсказуемости процедуры бронирования, оттока рабочей силы за рубеж и заграничных командировок.

В большинстве региональных компаний в рядах Вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных сотрудников, наиболее напряженная ситуация — в Западном регионе, где всего 4% компаний не имеют мобилизованных работников.

В общем во Львове бизнес оценил ситуацию в 2,64 балла (2,52 в 2022 году), в Одессе — в 2,47 балла (2,15 балла), в Днепре — в 2,25 балла (1,88) и в Харькове — в 1,62 балла (1,28 балла).

Львовщина

западного региона в числе прочих Как и в прошлом году, предпринимателив числе прочих оценили условия ведения бизнеса.

Так, 72% считают их удовлетворительными, 20% утверждают, что им сложно работать, и 8% - что очень сложно. В прошлом году условия ведения бизнеса как удовлетворительные оценивали 56% и 41% - как сложные, 76% компаний региона работают в полном объеме и 24% с определенными ограничениями.

Говоря о потерях, с начала полномасштабного вторжения только у четверти предпринимателей на западе страны их не было, 46% сообщают о потерях до $1 млн, 21% - в диапазоне $1−10 млн и 8% - о потерях от $10 млн.

Одесса

На втором месте по оценке ведения бизнеса оказалась Одесса.

53% опрошенных в Одесской области отмечают, что им сложно вести бизнес в регионе (71% в прошлом году), для 41% - удовлетворительно и для 6% - легко. На полную мощность в регионе работают 47% компаний, остальные 53% с определенными ограничениями.

Среди топ проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы за рубеж, трудности с логистикой, коррупцию и непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.

О потерях до $1 млн за это время сообщают 44%, 12% фиксируют потери в диапазоне $1−10 млн, а 25% - свыше $10 млн.

Днепр

В Днепре доля предпринимателей, которые оценивают условия работы как сложные, по сравнению с прошлым годом снизилась с 75% до 69%, тогда как остальные 31% считают их удовлетворительными.

Полным объемом в регионе работают 37% компаний, остальные 63% - с определенными ограничениями.

К топ проблемам региона компании отнесли трудности с выездом в заграничные командировки и с бронированием сотрудников, снижение покупательной способности населения и коррупцию.

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В ЕБА добавили, что убытки предпринимателей в днепровском регионе за полтора года полномасштабного вторжения существенны. Четвертая часть опрошенных бизнесов потеряла более $10 млн за это время. Еще 38% сообщают о потерях в диапазоне $1−10 млн, а 31% - о потерях до $1 млн, тогда как не понесли убытки всего 6% компаний.

Харьковщина

Хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили компании харьковского региона.

94% бизнеса в Харьковской области сложно работать (93% в прошлом году). Вариант «очень сложно» выбрали 44%. Всего 6% оценили ведение бизнеса на удовлетворительном уровне.

За полтора года полномасштабной войны 63% опрошенных предпринимателей харьковского офиса ассоциации потеряли до $1 млн, потери 19% достигают $1−10 млн, а 12% потеряли более $10 млн, тогда как только 6% бизнеса не понесли никаких потерь. Учитывая это, у 38% опрошенных в планах на ближайшие полгода стоит сокращение расходов.

Економічна Правда По материалам:

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