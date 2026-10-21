Правительство пообещало провести все отложенные платежи общинам
Правительство разблокировало часть расходов на планы устойчивости общин, шаг за шагом будут проведены все отложенные платежи для местных общин.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий по результатам встречи с чиновниками, членами НКРЭКУ и главой парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ.
Когда в общинах начнется отопительный сезон
По словам главы правительства, одним из ключевых вопросов встречи стала подготовка к зиме и состояние системы теплокоммунэнерго.
Решение о начале отопительного сезона каждая община будет принимать самостоятельно, учитывая температурные условия.
Правительство пообещало провести отложенные платежи
Корецкий заявил, что правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял часть важных законов, необходимых для получения международной финансовой помощи. Это позволило разблокировать часть расходов, в частности, на реализацию планов устойчивости общин.
«Шаг за шагом будут проведены все отложенные платежи», — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, в сентябре Ассоциация городов Украины заявила об остановке правительством платежей, предусмотренных для общин на защиту энергетической инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, ликвидации последствий ракетных ударов, восстановлении критической инфраструктуры и разрушенного жилья.
Ранее Finance.ua также рассказывал, что в Киеве 16 октября официально начали отопительный сезон. Сначала тепло будут подавать в учреждения социальной сферы. В то же время, в части двух районов столицы подключение пока не начнут из-за повреждения энергетического объекта.
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