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Правительство пообещало провести все отложенные платежи общинам

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Правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял часть важных законов, необходимых для получения международной финансовой помощи
Правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял часть важных законов, необходимых для получения международной финансовой помощи
Правительство разблокировало часть расходов на планы устойчивости общин, шаг за шагом будут проведены все отложенные платежи для местных общин.
Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий по результатам встречи с чиновниками, членами НКРЭКУ и главой парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ.

Когда в общинах начнется отопительный сезон

По словам главы правительства, одним из ключевых вопросов встречи стала подготовка к зиме и состояние системы теплокоммунэнерго.
Решение о начале отопительного сезона каждая община будет принимать самостоятельно, учитывая температурные условия.

Правительство пообещало провести отложенные платежи

Корецкий заявил, что правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял часть важных законов, необходимых для получения международной финансовой помощи. Это позволило разблокировать часть расходов, в частности, на реализацию планов устойчивости общин.
«Шаг за шагом будут проведены все отложенные платежи», — подчеркнул премьер-министр.
Напомним, в сентябре Ассоциация городов Украины заявила об остановке правительством платежей, предусмотренных для общин на защиту энергетической инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону, ликвидации последствий ракетных ударов, восстановлении критической инфраструктуры и разрушенного жилья.
Ранее Finance.ua также рассказывал, что в Киеве 16 октября официально начали отопительный сезон. Сначала тепло будут подавать в учреждения социальной сферы. В то же время, в части двух районов столицы подключение пока не начнут из-за повреждения энергетического объекта.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
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