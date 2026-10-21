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Сколько заведений уже получают тепло в Киеве — ответ КГГА

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Тепло уже получают 10 заведений здравоохранения, 13 детсадов и 16 школ.
Тепло уже получают 10 заведений здравоохранения, 13 детсадов и 16 школ.
В Киеве к теплу подключили около 15% заведений социальной сферы. Тепло уже получают 10 заведений здравоохранения, 13 детсадов и 16 школ.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
«В пятницу, 16 октября, Киев начал отопительный сезон в учреждениях социального направления — больницах, школах, детсадах и других учреждениях. Отопление подключают по индивидуальным заявкам руководителей. По состоянию на 20 октября в столице к теплу подключены уже 10 учреждений здравоохранения, 13 детсадов и 16 школ», — сказано в сообщении.
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В КГГА также сообщили, что в Киеве для резервного теплоснабжения подготовили 70 мобильных передвижных котельных, работающих на дизельном топливе, а также 8 блочно-модульных котельных. Общая мощность этих систем — более 70 МВт. Их будут использовать для обогрева опорных пунктов, лечебных учреждений и других зданий, где возникнет потребность временного резервного теплоснабжения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что для большинства граждан жилищную субсидию на отопительный сезон 2026−2027 годов пересчитают автоматически. Также автоматически определят ее размер для домохозяйств, у которых в неотопительный период субсидия составляла 0 грн.
По материалам:
Finance.ua
КиевКоммунальные услуги
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