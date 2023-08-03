Свириденко анонсировала аналог кредитной программы «5−7−9» для крупного бизнеса — Finance.ua

Свириденко анонсировала аналог кредитной программы «5−7−9» для крупного бизнеса Сегодня 19:03 — Кредит&Депозит

Свириденко анонсировала аналог кредитной программы «5−7−9» для крупного бизнеса

Министерство экономики работает над новой программой для крупного бизнеса. Она будет похожа на действующую «5−7-9», но лимиты будут больше.

Об этом в комментарии Forbes рассказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Программа будет доступна, в частности, для компаний из сферы энергетики, а также будет фокусироваться на восстановлении критической инфраструктуры, например портовой, которая была разрушена во время войны, говорит Свириденко.

«Уже смотрим на бюджетные возможности и общаемся с рынком», — добавляет она.

Роль государства в новой программе также будет заключаться в компенсации процентной ставки, уточнила глава Минэкономики. Она не привела других деталей предполагаемой новой кредитной программы.

Фокус действующей кредитной программы «5−7-9» должен оставаться на малом и среднем бизнесе, отмечает Свириденко. В настоящее время программа корректируется в зависимости от потребностей экономики, отмечает министр.

«Когда был продовольственный кризис, программу расширяли на торговые сети, — приводит пример она. — Недавно мы присоединили к программе производителей дронов и проекты энергоэффективности».

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