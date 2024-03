Количество IT-специалистов в Украине увеличилось (инфографика) — Finance.ua

Количество IT-специалистов в Украине увеличилось (инфографика) Сегодня 09:14 — Личные финансы

Количество IT-специалистов в Украине увеличилось (инфографика)

Ассоциация IT Ukraine представила ежегодное исследование Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT — актуальные данные об ІТ-индустрии Украины за 2023 год.

Об этом пишет Dev.ua со ссылкой на исследование Ассоциации IT Ukraine.

Аграрный сектор имеет самую высокую долю экспорта в течение почти десяти лет. Однако ІТ-услуги значительно выросли за последние годы и сейчас являются жизненно важным сегментом экспорта, на который приходится 13,2% от общего объема.

География ІТ-экспорта Украины

В последние десять лет экспорт ІТ-услуг ежегодно рос в среднем на 18,7%, достигнув рекордного показателя в $7,3 млрд в 2022 году.

Читайте также Объем экспорта ІТ-услуг упал до самого низкого уровня с начала 2022 года

Ведущим импортером, как и десять лет назад, остаются США.

ІТ-компании Украины

В Украине работает более 2000 ІТ-компаний. Но, как отмечается в исследовании, у ІТ-рынка в Украине — специфическая структура: ІТ-компании часто состоят из многих юридических лиц, созданных для разных сфер деятельности или даже отдельных продуктов. Из-за этой особенности точное количество ІТ-компаний трудно подсчитать, поскольку отследить, сколько юридических лиц входят в состав одной ІТ-компании, достаточно сложно.

Если рассматривать структуру ІТ-компаний по сегментам, то в Украине больше всего компаний, которые создают продукты для повышения производительности бизнеса — 234 и Martech & Media продукты — 230.

Количество ІТ-специалистов

В 2023 году количество работников ІТ-индустрии в Украине составляет 346 200, большинство из них ФЛП — 265 000, наемных работников — 58 100, по гиг-контракту работает 23 200 специалистов.

«В Украине ІТ-специалист может сотрудничать с компаниями тремя способами, каждый из которых имеет свои особенности сотрудничества и преимущества как для ІТ-специалиста, так и ІТ-компании. Учитывая, что занятость в ІТ-индустрии больше проектная, большинство ІТ-специалистов предпочитают сотрудничать с компаниями как физические лица-предприниматели, а не как штатные работники», — говорится в исследовании.

Социальный статус ІТ-специалистов

В украинском ІТ 74% специалистов — мужчины, и только 26% - это женщины. Если рассматривать по возрасту, то всего 17% специалистов старше 36 лет. 73% не имеют детей, а 42% холостяки.

Профессиональный портрет ІТ-специалистов

Большинство специалистов имеют 3−5 лет опыта — 36%. Тех, у кого 10 лет, всего 7%.

47% работают Software Engineer, на втором месте QA/AQA инженеры — 20%.

Большинство работает полностью удаленно — 63%, и только 4% в офисе.

Зарплаты в 2023 году

Развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность и постоянный наем в финтех-компании с высокими зарплатами в технологическом сегменте являются одними из факторов, обуславливающих высокие зарплаты для топ-позиций.

Наиболее востребованы должности, от Junior до Lead, разработчики JavaScript. Это благодаря веб-приложениям SaaS и онлайн-играм. Также ниши больших данных, финансов, веб-приложений и мобильных приложений стимулируют спрос на Java-разработчиков.

Читайте также Зарплаты ІТ-разработчиков уменьшились впервые с начала войны

До 2018 года в Украине не было стартапов-единорогов. Однако за последние годы появилось как минимум шесть компаний, которые оцениваются в миллиарды долларов. Эта тенденция свидетельствует об общем развитии экосистемы стартапов и ее потенциальных безграничных перспективах.

На январь 2024 года в Украине 2 600 стартапов.

Украинский рынок слияний и поглощений в ІТ-секторе не испытал значительного влияния войны, но сделки все еще происходят нечасто. Периодически происходят выходы из успешных проектов. К примеру, сделка с Lifecell еще не закрыта, но если это произойдет в 2024 году, то она существенно скажется на рынке M&A уже в этом году, отмечается в исследовании.

